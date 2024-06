Servidores do Ibama e ICMBio fazem protesto durante visita de Marina Silva a Rio Branco

Incidentes com arma de fogo são dolorosos para todas as partes envolvidas e requerem investigações detalhadas para esclarecer as circunstâncias exatas do ocorrido

Uma tragédia ocorreu quando Jeanson Geovane Da Silva, um brasileiro de 28 anos, faleceu em sua casa, localizada ao lado da cidade de Cobija, após o que parece ter sido uma brincadeira com uma escopeta que terminou de forma fatal. Segundo relatos, a esposa estava envolvida na situação quando o incidente ocorreu.

O acidente fatal ocorreu na manha deste sábado (29), próximo a fazenda, El Cedro, na estrada de Povinir, município de Puerto Rico. O incidente grave envolvendo uma mulher de sobrenome, Da Silva, que enviou um áudio e fotografias para sua sogra, admitindo ter assassinado seu companheiro. Segundo a mulher, o disparo foi acidental durante uma suposta brincadeira com uma escopeta, resultando no ferimento fatal no tórax de seu marido.

Esse situação levanta várias questões legais e morais, incluindo a responsabilidade pela posse e uso de armas de fogo, além das circunstâncias que levaram ao incidente. Alegações de disparo acidental precisam ser investigadas meticulosamente para determinar a veracidade dos fatos e entender se houve negligência ou outras causas envolvidas.

O áudio e a fotografias enviados pela companheira do Brasileiro Jeanson Geovane Da Silva, podem ser evidências cruciais para as autoridades Bolivianas, onde já estão conduzindo uma investigação para esclarecer todos os detalhes e tomar as medidas legais apropriadas.

Após o incidente que resultou na morte de Jeanson Geovane Da Silva, de 28 anos, sua esposa, que foi a autora do disparo fatal, fugiu e seu paradeiro atual é desconhecido. Esse movimento complica ainda mais o caso, pois a fuga da esposa pode indicar uma tentativa de evitar responsabilidades legais.

As autoridades intensificam os esforços para localizar e deter a esposa fugitiva. Além disso, a investigação deve prosseguir para esclarecer completamente as circunstâncias do incidente, verificar a veracidade das declarações feitas pela esposa sobre o disparo acidental e determinar se há necessidade de acusações criminais ou outras medidas legais apropriadas.

A situação envolve não apenas a justiça para a vítima, mas também para entender as motivações e responsabilidades por trás do trágico acidente.



Ministério Público está investigando a morte do cidadão brasileiro, ocorrido nas proximidades do município de Porvenir. O promotor Gunar Zeballos mencionou que estão realizando a autópsia legal do corpo de um homem que teria sido vítima de disparo de arma de fogo acidental. Esse tipo de investigação é crucial para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis, garantindo justiça para a vítima e seus familiares, segundo zaballos.

Veja vídeo com promotor Gunar Zeballos



Mais informações a qualquer momento.

