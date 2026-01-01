Conecte-se conosco

Servidores da saúde de Cobija protestam em frente a prefeitura por atraso de salários de oito meses

1 hora atrás

Crise atinge 90 trabalhadores que não tiveram o que comemorar no Natal e Réveillon; administração municipal alega falta de recursos, mesmo com verba de dezembro em caixa

Servidores da saúde de Cobija, na Bolívia, completam mais de 240 dias sem salários e sem resposta da prefeita. Foto: captada 

Um total de 90 trabalhadores da área de saúde de Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia, fronteira com Brasiléia e Epitaciolândia estão em protesto devido ao atraso de oito meses no pagamento de seus salários pela administração municipal.

A paralisação afeta diversos setores da prefeitura, e os servidores exigem que pelo menos dois meses de vencimentos sejam quitados imediatamente. Os 90 trabalhadores afetados não tiveram o que comemorar no Natal nem na virada do ano.

De acordo com a representante do setor financeiro municipal, Deika Medina, os recursos referentes a dezembro já estão nos cofres, mas não foram liberados até o início de 2026.

A prefeita Ana Lucia ainda não se manifestou publicamente sobre a crise, que já dura mais de 240 dias e causa transtornos à população e aos profissionais locais, onde os 90 trabalhadores afetados não tiveram o que comemorar no Natal nem na virada do ano. O caso evidencia as dificuldades financeiras enfrentadas pela gestão municipal na região fronteiriça com o Brasil.

Salário mínimo de R$ 1.621 entrou em vigor nesta quinta-feira com reajuste de 6,79%

19 minutos atrás

1 de janeiro de 2026

Aumento de R$ 103 deve injetar R$ 81,7 bilhões na economia, segundo Dieese. Reajuste segue INPC acumulado de 4,18% em 12 meses.

O reajuste, de 6,79% ou R$ 103, foi confirmado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento no último dia 10. O salário mínimo anterior era de R$ 1.518. Foto: captada 

O novo salário mínimo, no valor de R$ 1.621, passa a valer a partir desta quinta-feira (1º) em todo o país. O reajuste de 6,79% (R$ 103 a mais) sobre o valor anterior de R$ 1.518 foi confirmado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento no último dia 10, seguindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de 4,18% nos últimos 12 meses.

Segundo estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o novo valor injetará R$ 81,7 bilhões na economia, considerando os efeitos sobre a renda, o consumo e a arrecadação. O reajuste ocorre em um cenário de restrições fiscais mais rígidas, mas busca preservar o poder de compra dos trabalhadores de menor renda.

Entenda

A regra do reajuste do salário mínimo determina que o valor tenha duas correções: uma pelo INPC de 12 meses acumulado até novembro do ano anterior, ou seja, 4,18%, e outra pelo crescimento da economia de dois anos.

No dia 4 de dezembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou os dados do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país) de 2024, confirmando expansão em 3,4%.

No entanto, o arcabouço fiscal, mecanismo que controla a evolução dos gastos públicos, determina que o ganho acima da inflação seja limitado a um intervalo de 0,6% a 2,5%.

Pela regra, o salário mínimo de 2026 seria R$ 1.620,99 e, com o arredondamento previsto em lei, passa para R$ 1.621, reajuste de 6,79%.

Sena Madureira celebrou virada de 2026 com espetáculo de fogos de 10 minutos

2 horas atrás

1 de janeiro de 2026

Céu iluminado reuniu moradores em clima de festa, marcando o início do novo ano com emoção, cores e esperança

O céu da cidade ficou iluminado e reuniu moradores em clima de festa, marcando o início do novo ano com muita emoção, cores e esperança. Foto: captada 

A virada para 2026 foi celebrada em Sena Madureira com um espetáculo de fogos que durou cerca de 10 minutos, iluminando o céu da cidade e reunindo moradores em clima de festa. O evento marcou o início do novo ano com emoção, cores e esperança, reforçando a tradição local de celebrar a passagem de ano com pirotecnia e integração comunitária.

A celebração ocorreu de forma organizada e contou com a presença de famílias, que acompanharam as explosões de luzes e cores em pontos estratégicos da cidade. A iniciativa reflete o esforço das administrações locais em fortalecer eventos públicos que promovam união e alegria coletiva no início de um novo ciclo.

Veja vídeo:

Xapuri reúne cerca de 10 mil pessoas em uma das maiores festas de Réveillon da história da cidade

2 horas atrás

1 de janeiro de 2026

Evento nas praças São Gabriel e Barão do Rio Branco teve shows, segurança reforçada e forte presença de famílias; programação seguiu até as 4h

Multidão tomou conta da Praça de Eventos para maior réveillon da história de Xapuri. Foto: Márcia Rodrigues/Dircom

O município de Xapuri viveu uma noite histórica na virada do ano, com cerca de 10 mil pessoas — segundo a organização contratada pela prefeitura — lotando as praças São Gabriel e Barão do Rio Branco, no centro da cidade, para uma das maiores festas de Réveillon já realizadas no local. O evento, que começou por volta das 21h e seguiu até as 4h da manhã, foi marcado por segurança reforçada e forte presença de famílias.

A animação ficou por conta das atrações Pagode XP, Jorge Lima, Max Ferrari, DJ Alessandro Lima e Vini Rodrigues, que garantiram diversidade musical e interação com o público ao longo da noite. A estrutura contou ainda com espaços de lazer e alimentação preparados especialmente para o evento, consolidando a celebração como um marco na vida cultural e social da cidade.

Prefeito Maxsuel Maia celebrou virada do ano junto com a população. Foto: Davi Castelo/Dircom

O prefeito Maxsuel Maia participou ativamente da celebração e realizou a contagem regressiva para a chegada de 2026 ao lado do vice-prefeito Vânio Miranda, em meio à multidão. Após rápida saudação ao público, o gestor destacou o significado do evento para o município:

“Encerramos este ano com chave de ouro. Foi um período de muitos desafios e dificuldades, mas também de muito trabalho, aprendizado e conquistas. Ver nosso povo reunido, celebrando com alegria e tranquilidade, nos dá ainda mais força para seguir trabalhando por uma Xapuri melhor. Desejo a todos um ano novo de muitas realizações, saúde e esperança.”

O cantor local Jorge Lima foi uma das atrações da festa da virada. Foto: Davi Castelo/Dircom

Um dos organizadores do evento, Dudé Lima, que atuou junto com o também promotor Lourival Marques, ressaltou o modelo adotado para a festa:

“Foi uma festa pensada com responsabilidade. Sem atrações nacionais, só com a prata da casa, valorizando nossos artistas. O prefeito tem sido politicamente correto e sensível, faz uma grande festa gastando pouco, com uso consciente dos recursos. O resultado está aí: em torno de 10 mil pessoas celebrando juntas.”

A realização do Réveillon 2026 reforça o compromisso da gestão municipal em promover momentos de lazer, cultura e integração social, sempre com uso racional dos recursos públicos. Iniciativas como essa também fazem parte das ações que contribuem para a qualidade de vida da população, fortalecendo o sentimento de pertencimento, valorizando artistas locais e estimulando a convivência comunitária.

O município de Xapuri viveu uma noite histórica na virada do ano. Cerca de 10 mil pessoas, segundo a organização contratada pela prefeitura, lotaram as praças São Gabriel e Barão do Rio Branco, no centro da cidade. Foto: Dicom

