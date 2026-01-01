Cotidiano
Servidores da saúde de Cobija protestam em frente a prefeitura por atraso de salários de oito meses
Crise atinge 90 trabalhadores que não tiveram o que comemorar no Natal e Réveillon; administração municipal alega falta de recursos, mesmo com verba de dezembro em caixa
Um total de 90 trabalhadores da área de saúde de Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia, fronteira com Brasiléia e Epitaciolândia estão em protesto devido ao atraso de oito meses no pagamento de seus salários pela administração municipal.
A paralisação afeta diversos setores da prefeitura, e os servidores exigem que pelo menos dois meses de vencimentos sejam quitados imediatamente. Os 90 trabalhadores afetados não tiveram o que comemorar no Natal nem na virada do ano.
De acordo com a representante do setor financeiro municipal, Deika Medina, os recursos referentes a dezembro já estão nos cofres, mas não foram liberados até o início de 2026.
A prefeita Ana Lucia ainda não se manifestou publicamente sobre a crise, que já dura mais de 240 dias e causa transtornos à população e aos profissionais locais, onde os 90 trabalhadores afetados não tiveram o que comemorar no Natal nem na virada do ano. O caso evidencia as dificuldades financeiras enfrentadas pela gestão municipal na região fronteiriça com o Brasil.
Salário mínimo de R$ 1.621 entrou em vigor nesta quinta-feira com reajuste de 6,79%
Aumento de R$ 103 deve injetar R$ 81,7 bilhões na economia, segundo Dieese. Reajuste segue INPC acumulado de 4,18% em 12 meses.
O novo salário mínimo, no valor de R$ 1.621, passa a valer a partir desta quinta-feira (1º) em todo o país. O reajuste de 6,79% (R$ 103 a mais) sobre o valor anterior de R$ 1.518 foi confirmado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento no último dia 10, seguindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de 4,18% nos últimos 12 meses.
Segundo estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o novo valor injetará R$ 81,7 bilhões na economia, considerando os efeitos sobre a renda, o consumo e a arrecadação. O reajuste ocorre em um cenário de restrições fiscais mais rígidas, mas busca preservar o poder de compra dos trabalhadores de menor renda.
Entenda
A regra do reajuste do salário mínimo determina que o valor tenha duas correções: uma pelo INPC de 12 meses acumulado até novembro do ano anterior, ou seja, 4,18%, e outra pelo crescimento da economia de dois anos.
No dia 4 de dezembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou os dados do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país) de 2024, confirmando expansão em 3,4%.
No entanto, o arcabouço fiscal, mecanismo que controla a evolução dos gastos públicos, determina que o ganho acima da inflação seja limitado a um intervalo de 0,6% a 2,5%.
Pela regra, o salário mínimo de 2026 seria R$ 1.620,99 e, com o arredondamento previsto em lei, passa para R$ 1.621, reajuste de 6,79%.
Sena Madureira celebrou virada de 2026 com espetáculo de fogos de 10 minutos
Céu iluminado reuniu moradores em clima de festa, marcando o início do novo ano com emoção, cores e esperança
A virada para 2026 foi celebrada em Sena Madureira com um espetáculo de fogos que durou cerca de 10 minutos, iluminando o céu da cidade e reunindo moradores em clima de festa. O evento marcou o início do novo ano com emoção, cores e esperança, reforçando a tradição local de celebrar a passagem de ano com pirotecnia e integração comunitária.
A celebração ocorreu de forma organizada e contou com a presença de famílias, que acompanharam as explosões de luzes e cores em pontos estratégicos da cidade. A iniciativa reflete o esforço das administrações locais em fortalecer eventos públicos que promovam união e alegria coletiva no início de um novo ciclo.
Veja vídeo:
Xapuri reúne cerca de 10 mil pessoas em uma das maiores festas de Réveillon da história da cidade
Evento nas praças São Gabriel e Barão do Rio Branco teve shows, segurança reforçada e forte presença de famílias; programação seguiu até as 4h
O município de Xapuri viveu uma noite histórica na virada do ano, com cerca de 10 mil pessoas — segundo a organização contratada pela prefeitura — lotando as praças São Gabriel e Barão do Rio Branco, no centro da cidade, para uma das maiores festas de Réveillon já realizadas no local. O evento, que começou por volta das 21h e seguiu até as 4h da manhã, foi marcado por segurança reforçada e forte presença de famílias.
A animação ficou por conta das atrações Pagode XP, Jorge Lima, Max Ferrari, DJ Alessandro Lima e Vini Rodrigues, que garantiram diversidade musical e interação com o público ao longo da noite. A estrutura contou ainda com espaços de lazer e alimentação preparados especialmente para o evento, consolidando a celebração como um marco na vida cultural e social da cidade.
O prefeito Maxsuel Maia participou ativamente da celebração e realizou a contagem regressiva para a chegada de 2026 ao lado do vice-prefeito Vânio Miranda, em meio à multidão. Após rápida saudação ao público, o gestor destacou o significado do evento para o município:
“Encerramos este ano com chave de ouro. Foi um período de muitos desafios e dificuldades, mas também de muito trabalho, aprendizado e conquistas. Ver nosso povo reunido, celebrando com alegria e tranquilidade, nos dá ainda mais força para seguir trabalhando por uma Xapuri melhor. Desejo a todos um ano novo de muitas realizações, saúde e esperança.”
Um dos organizadores do evento, Dudé Lima, que atuou junto com o também promotor Lourival Marques, ressaltou o modelo adotado para a festa:
“Foi uma festa pensada com responsabilidade. Sem atrações nacionais, só com a prata da casa, valorizando nossos artistas. O prefeito tem sido politicamente correto e sensível, faz uma grande festa gastando pouco, com uso consciente dos recursos. O resultado está aí: em torno de 10 mil pessoas celebrando juntas.”
A realização do Réveillon 2026 reforça o compromisso da gestão municipal em promover momentos de lazer, cultura e integração social, sempre com uso racional dos recursos públicos. Iniciativas como essa também fazem parte das ações que contribuem para a qualidade de vida da população, fortalecendo o sentimento de pertencimento, valorizando artistas locais e estimulando a convivência comunitária.
