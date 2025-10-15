Servidores da Educação protestam por recomposição salarial

Dezenas de trabalhadores da Educação protestam em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira, 15, cobrando recomposição salarial e a restruturação da tabela do PCCR que teria sido retirada dos trabalhadores em 2022.

A presidente do Sinteac, Rosana Magalhães, defende como pauta principal o retorno de 10% da referência salarial, que segundo o sindicato foi retirada em 2022 e também o reajuste anual da tabela salarial, que atualmente é de aproximadamente 1% por ano.

“O relatório do quadrimestre fiscal apresentado pelo governo, aonde ficou 0,04% acima do limite prudencial, nós não aceitamos. Está sendo manipulado os dados para apresentar este relatório. E como nós não aceitamos, vamos fazer pressão neste governo. O dinheiro tem, e e o governo pode atender, sim, porque se não pudesse o governador não estaria atendendo a pauta dos auditores fiscais da Secretaria da Fazenda. Se pode para eles, por que não pode para os outros?”, questiona a sindicalista.

