Servidores da Educação do Acre fazem paralisação nesta quinta-feira (4)

Servidores da rede estadual de educação do Acre realizam uma paralisação nesta quinta-feira (4) para cobrar do governo do estado a retomada de 10% dos valores de referência de seus salários. A mobilização, organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), tenta mobilizar profissionais em frente ao novo prédio da Secretaria de Estado de Educação, no Palácio do Comércio II, em Rio Branco, para deliberação. Até o momento, não há informações de que escolas tenham interrompido totalmente suas atividades.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, convocou os servidores a participarem do movimento. “Vamos cobrar uma postura desse governo de devolver nossos 10%. Vamos ter coragem de entrar nessa luta e não ficar assistindo esse governo nos enganando e nos enrolando”, declarou, incentivando a categoria a se unir na reivindicação.

Em nota oficial, o secretário de Educação do Acre, Aberson Carvalho, informou que o governo se reuniu com representantes da categoria na terça-feira (3) para discutir as demandas. Segundo ele, a retomada dos 10% da tabela salarial está condicionada à publicação do Relatório de Gestão Fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), prevista para 30 de setembro.

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) destacou os esforços do governo nos últimos anos para valorizar os profissionais da educação. Entre as ações, estão a entrega de notebooks individuais a professores, com investimento de R$ 25 milhões pelo programa Educação Conectada, o pagamento de mais de R$ 200 milhões em abonos salariais em 2021 e 2022, reajustes salariais de 33,25% em 2022 e 14,95% em 2023, além de um reajuste geral de 20,32% para todos os servidores. O governo também mencionou a contratação de mais de 900 professores efetivos, zerando o cadastro de reserva do concurso de 2018, e a implementação de um auxílio-alimentação de R$ 420 desde 2022.

Outro ponto destacado foi a realização do maior concurso da história da educação acreana, com três mil vagas para professores e pessoal de apoio, cuja convocação está prevista para começar em 2026. A SEE reforçou que o salário inicial da categoria está 15% acima do piso nacional, evidenciando o compromisso com a valorização profissional.

O governo afirmou que mantém um diálogo “responsável e transparente” com a categoria, mas a paralisação reflete a insatisfação dos servidores com o atraso na recomposição salarial. A expectativa agora é pela publicação do relatório fiscal no final de setembro, que pode definir os rumos da negociação. Enquanto isso, os trabalhadores prometem manter a pressão para garantir a retomada de seus direitos.

