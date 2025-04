Servidor público sofre acidente com moto após colisão com adolescente que empinava bicicleta em Sena Madureira

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), entregou nesta sexta-feira (4) equipamentos agrícolas que vão beneficiar produtores de café da Comunidade Virgíneo, em Mâncio Lima.

Entre os maquinários adquiridos com emenda destinada por Luiz Gonzaga para auxiliar no desenvolvilmento econômico do Juruá estão um microtrator tobata, carreta para o microtrator e aparador de grama.

De acordo com o parlamentar, os equipamentos serão usados para auxiliar no plantio e colheita de café e outras culturas em Mâncio Lima, o que vai gerar ainda mais emprego e renda aos cafeicultores da região.

“A agricultura familiar é responsável por grande parte da produção do Acre e temos que valorizar e apoiar isso. Aqui em Mâncio Lima temos uma cooperativa de café, presidida por Jonas Lima, que realmente ajuda o homem do campo. Ela é um dos exemplos de cooperativa do Acre. Sinto alegria em ajudar pessoas que ajudam outras e querem fazer o Acre crescer”, disse o deputado.

O presidente da Coopercafé, ex-deputado Jonas Lima, parabenizou o Luiz Gonzaga pelo apoio ao produtor rural de Mâncio Lima.

“O deputado Gonzaga está de parabéns por incentivar o homem do campo. Pode ter certeza que esse trator e demais equipamentos vão ajudar dezenas de famílias aqui na nossa região. Hoje ele poderão mecanizar a produção e gerar ainda mais renda para o Município”, disse Jonas.

A produtora rural Lúcida, filha da dona da propriedade onde os esquipamentos foram entregues, ficou emocionada ao falar sobre o apoio do deputado Gonzaga e a luta enfrentada pelos pais para se manterem firme na agricultura familiar.

“Fico emocionada ao receber os equipamentos comprados com emenda do deputado Gonzaga, pois sempre acompanhei a luta dos meus pais para trabalharem no campo. A palavra de hoje é de gratidão a Deus e ao deputado que contribuíram com esse projeto. Lembro de quando eles irrigavam o café com carrinho de mão e hoje isso é um sonho concretizado”, disse Lúcida.

