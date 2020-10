NA MIRA DO MP ELEITORAL

O servidor comissionado do Senado Federal, Jefferson Pontes da Silva, lotado no cargo de assistente parlamentar no gabinete da senadora Mailza Gomes (Progressistas) está sendo remunerado com dinheiro público para fazer campanha eleitoral em Senador Guiomard.

Em Senador Guiomard, cidade considerada curral eleitoral da família de Mailza Gomes, Jefferson Pontes da Silva, que recebe o salário de R$ 14.339,83, aparece em carreatas e atos políticos todas as tardes quando deveria prestar expediente no Senado Federal.

A reportagem entrou em contato com o Senado Federal que informou que o controle de ponto dos servidores é feito pelo gabinete do parlamentar.

Juristas ouvidos pelo Notícias da Hora apontam que a senadora Mailza Gomes pode estar cometendo ato de improbidade administrativa e abuso de poder ao ceder e usar serviço de trabalhador para fins diversos da administração, em campanha eleitoral, conforme a Lei das Eleições.

O Ministério Público Federal recebeu a documentação completa sobre a situação com inúmeras fotos e registros em vídeos que comprovam o uso da mão de obra do servidor do Senado para fins político-eleitorais.

