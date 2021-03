Filho do primeiro acreano a governar o Acre, Sena tinha 75 anos e ficou internado por 20 dias

O Acre perdeu nesta quarta-feira (3) um de seus mais queridos filhos. Oscenir Fecury Lima, mais conhecido como Sena, de 75 anos, faleceu no hospital Leforte, em São Paulo, vítima da Covid-19. Ele passou 20 dias internado e não resistiu à forma grave da doença.

Natural de Rio Branco, Lima trabalhava no Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) até o ano passado, no gabinete do conselheiro José Augusto, que também faleceu em decorrência do coronavírus.

Sena é de família tradicional no Acre e filho do primeiro acreano a governar o estado, Osvaldo Pinheiro de Lima. Ele conciliava a devoção católica à vida noturna, tinha muitos amigos e era querido por onde passava.

Comentários