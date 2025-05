Servidor do Judiciário morre após mal súbito durante partida de futebol em Rio Branco

Evento promovido por CNC, Senac, Sesc e Fecomércio em todo o País reforça impacto social dessas instituições

Com aproximadamente 4 mil atendimentos registrados em serviços de saúde, beleza, oficinas e atividades culturais, o segundo dia da Semana S, realizado neste sábado, 17, reforçou o impacto social do Senac Acre em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó e Brasileia, cidades onde a instituição tem unidades no estado. A programação diversificada atraiu famílias, estudantes e empresários a este que é o maior evento integrado do Sistema Comércio brasileiro totalizou 9.232 atendimentos nos dois dias.

Em Rio Branco, o Sesc Bosque foi mais uma vez o centro das atividades, com oficinas de gastronomia, beleza e informática, além de atendimentos em massoterapia, design de sobrancelhas e avaliação nutricional. As ações foram promovidas de forma integrada entre Senac, Sesc e Fecomércio, com acesso gratuito à população.

“A proposta da Semana S é mostrar o que fazemos diariamente em nossas unidades, e a resposta do público tem sido surpreendente e extremamente positiva”, avaliou Deywerson Galvão, diretor regional do Senac Acre. “Creio que alcançamos nosso objetivo ao alcançarmos tantas pessoas nesses dois dias de atividades”.

No interior, as ações também se destacaram. Em Cruzeiro do Sul, as atividades prosseguiram com uma roda de conversa reunindo alunos e ex-alunos do Senac que se destacaram como empreendedores ou alcançaram crescimento profissional. Segundo o gerente do Senac no município, Jayde Enes da Silva, a atividade motivou e inspirou os participantes, reforçando a conexão entre formação e mercado de trabalho. “Convidamos vários de nossos alunos e ex-alunos que já se destacaram, abriram seus próprios negócios ou cresceram profissionalmente – pessoas com histórias inspiradoras de empreendedorismo e sucesso”, explicou.

Já em Feijó, o dia foi marcado por atividades culturais e educativas. A programação incluiu apresentações musicais, uma palestra sobre prevenção à gravidez na adolescência e ISTs, além de oficinas sobre ferramentas digitais.

Em Brasileia, além de roda de capoeira e uma exposição sobre a história e o significado dessa manifestação cultural, os participantes tiveram a oportunidade de aprender sobre ferramentas de marketing digital, tema relevante no contexto tecnológico atual. A coordenadora da unidade do Senac no município, Gildéia Rodrigues, destacou que as atividades realizadas neste segundo dia da Semana S impactaram positivamente o público presente, combinando cultura e educação profissional.

Em entrevista ao jornal O Alto Acre, o aluno do Senac em Brasileia, Antônio José, ressaltou a oportunidade de expor suas obras durante as ações da Semana S no município. “Durante a Semana S, cheguei a fazer uma exposição com 11 telas que pintei em tinta acrílica. Fiquei surpreso com a grande participação do público no espaço onde estavam minhas obras”, disse.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários