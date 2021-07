Servidor da Prefeitura de Brasiléia é encontrado morto dentro de seu carro na Secretaria de Agricultura

Na manhã desta sexta-feira (30), uma notícia muito triste abalou o município de Brasiléia, trata-se do falecimento prematuro de um servidor da prefeitura de Brasiléia, Raissandro Monteiro Borges de 43 anos.

De acordo com informações, Raissandro foi encontrado já sem vida dentro de seu próprio veículo nas dependências da secretaria de agricultura, onde o mesmo prestava serviço, as autoridades informaram que o corpo de Raissandro não apresentava nenhuma lesão ou ferimentos, a suspeita é de que o óbito teria sido causado por infarto.

Com informações do sobrinho da vítima, Adalo Borges, informou que Raissandro foi trabalhar no período noturno como vigilante e por volta das 20:00 da noite desta quinta-feira Raissandro teria mantido contato com a esposa e a filha do casa aparentando estar tudo bem, mas pela manhã, um outro servidor da mesma secretaria chegou para trabalhar e se deparou com a secretaria fechada, o servidor por sua vez gritou e chamou Raissandro para abrir a sede, mas sem sucesso.

Vendo que a situação estava estranha o servidor teria pulado o muro e ao entrar nas dependências da secretaria se deparou com a vítima dentro de seu veículo, o servidor chamou o socorro porém só puderam atestar o óbito. O corpo de Raissandro foi encaminhado ao Hospital Regional do Alto Acre, para em seguida ser liberado para a família.