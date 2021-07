Servidor aposentado do Incra perde a vida após sofrer um mal súbito enquanto dirigia

Um acidente automobilístico grave no começo da tarde de hoje (12) tirou a vida do servidor aposentado do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Sinvaldo Lima dos Santos, de 82 anos. O idoso perdeu o controle da caminhonete que saiu da pista e caiu em uma área de vegetação.

O fato aconteceu no KM 10 da BR-364, sentido Rio Branco- Porto Velho. O idoso se dirigia para a fazenda dele quando o acidente ocorreu. Ele bateu com a cabeça no para-brisas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área para o trabalho da perícia. O corpo do servidor foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Acredita-se que ele sofreu um mal súbito. Há a informação de que ele sofria do coração.