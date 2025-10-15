Acre
Serviços online da Sefaz estão temporariamente fora do ar
Após negar irregularidades em viaturas, RBTrans nomeia fiscais para aquisições de giroflex
Após negar publicamente qualquer irregularidade na sinalização das viaturas utilizadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), a autarquia publicou, nesta quarta-feira (15), uma portaria no Diário Oficial do Estado (DOE) nomeando servidores para fiscalizar um novo contrato relacionado à instalação de sinalizadores visuais e acústicos, popularmente conhecidos como “giroflex”.
Entenda o caso:
RBTrans diz que viaturas sem equipamentos obrigatórios são provisórias
A medida, embora protocolar, ocorre em meio a questionamentos sobre a regularidade e padronização da sinalização em veículos oficiais da RBTrans. A nomeação acontece dentro do Contrato nº 5837/2025, firmado com a empresa PG Sinalização e Equipamentos de Segurança Ltda, especializada no fornecimento e instalação de sinalizadores.
De acordo com a Portaria publicada, o servidor Marcos do Nascimento Costa, atual coordenador da Divisão de Fiscalização de Transporte, foi designado como fiscal do contrato. Já o cargo de gestor do contrato será ocupado por Vanderley Rebouças dos Santos, chefe da Divisão de Sinalização de Trânsito. O assessor técnico Antônio Rerixon Vieira Rodrigues foi nomeado como gestor substituto. A publicação, assinada pelo superintendente Clendes Vilas Boas, também esclarece que os efeitos da portaria são retroativos a 11 de setembro de 2025, data a partir da qual os fiscais já devem considerar válida sua atuação.
Com destaque para milho e soja, safra do Acre deve crescer 9,1% até o próximo ano
Um levantamento divulgado nesta terça-feira (14) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), indica que o Acre figura entre os estados com maior projeção de crescimento na produção de grãos para o ciclo 2025/2026. Segundo o estudo, a safra acreana deve alcançar 231 mil toneladas, o que representa alta de 9,1% em relação às 211,7 mil toneladas registradas no período anterior (2024/2025).
O avanço acompanha a tendência nacional de aumento na produção agrícola. A estimativa da Conab aponta que o Brasil deve colher 354,7 milhões de toneladas de grãos na safra 2025/2026, superando o recorde histórico de 350,2 milhões de toneladas do ciclo anterior. A área cultivada em todo o país também deve crescer, passando de 81,7 milhões para 84,4 milhões de hectares.
No Acre, a expansão é impulsionada principalmente pelo milho e pela soja, que seguem como principais culturas do estado. A produção de soja deve subir 18,4%, passando de 64,3 mil toneladas para 76,1 mil toneladas. Já o milho tem projeção de alta de 5,3%, alcançando 147,1 mil toneladas, ante 139,7 mil na safra anterior.
As estimativas também indicam crescimento na produtividade por hectare, que deve passar de 3.082 quilos para 3.143 quilos, um aumento de 2%. A área plantada deve se expandir de 68,7 mil hectares para 73,5 mil hectares, o que representa um acréscimo de 7%.
Com esse desempenho, o Acre consolida sua posição de destaque na região Norte, que tem previsão geral de crescimento na produção, especialmente em estados como Amazonas (11,4%) e Amapá (19%).
STF derruba decreto de SP que suspendia isenção de ICMS para Áreas de Livre Comércio que prejudicava Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul
Decisão unânime considerou inconstitucional medida que prejudicava competitividade de empresas em Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional o decreto do governo de São Paulo que havia suspendido a isenção de ICMS sobre produtos destinados às Áreas de Livre Comércio (ALCs) do Acre, localizadas em Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul. A decisão foi publicada nesta semana, atendeu a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo governador Gladson Cameli através da Procuradoria-Geral do Estado.
O decreto paulista nº 67.383/2022 havia retirado o benefício fiscal de 7% do ICMS nas remessas de mercadorias nacionais enviadas às ALCs, medida que impactava diretamente o comércio interestadual e ameaçava a competitividade das empresas acreanas. Durante o julgamento em sessão virtual, a ministra Cármen Lúcia (relatora) foi acompanhada pelos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin no entendimento de que o ato violava a Constituição Federal.
Em seu voto, a ministra Cármen Lúcia destacou a inconstitucionalidade de iniciativas isoladas de estados que modifiquem ou revoguem benefícios fiscais relativos ao ICMS sem respeitar os princípios constitucionais e as regras de cooperação federativa. A decisão restabelece a isenção e assegura a continuidade dos incentivos fiscais concedidos às ALCs acreanas com base na Lei nº 8.857/1994, que equipara seu tratamento tributário ao da Zona Franca de Manaus.
