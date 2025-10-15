Serviços online da Sefaz estão temporariamente fora do ar

Após negar publicamente qualquer irregularidade na sinalização das viaturas utilizadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), a autarquia publicou, nesta quarta-feira (15), uma portaria no Diário Oficial do Estado (DOE) nomeando servidores para fiscalizar um novo contrato relacionado à instalação de sinalizadores visuais e acústicos, popularmente conhecidos como “giroflex”.

Entenda o caso:

RBTrans diz que viaturas sem equipamentos obrigatórios são provisórias

A medida, embora protocolar, ocorre em meio a questionamentos sobre a regularidade e padronização da sinalização em veículos oficiais da RBTrans. A nomeação acontece dentro do Contrato nº 5837/2025, firmado com a empresa PG Sinalização e Equipamentos de Segurança Ltda, especializada no fornecimento e instalação de sinalizadores.

De acordo com a Portaria publicada, o servidor Marcos do Nascimento Costa, atual coordenador da Divisão de Fiscalização de Transporte, foi designado como fiscal do contrato. Já o cargo de gestor do contrato será ocupado por Vanderley Rebouças dos Santos, chefe da Divisão de Sinalização de Trânsito. O assessor técnico Antônio Rerixon Vieira Rodrigues foi nomeado como gestor substituto. A publicação, assinada pelo superintendente Clendes Vilas Boas, também esclarece que os efeitos da portaria são retroativos a 11 de setembro de 2025, data a partir da qual os fiscais já devem considerar válida sua atuação.

