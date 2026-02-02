Serviços do INSS são retomados após suspensão de cinco dias

Os serviços digitais e o atendimento presencial nas agências da Previdência Social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram retomados nesta segunda-feira (2/2). O atendimento havia sido suspenso por cinco dias para a realização de melhorias no sistema.

“O INSS informa que, nesta segunda-feira, os atendimentos nas agências da Previdência Social foram retomados normalmente, assim como os serviços da Central 135 e do Meu INSS. Ao longo da manhã, não foram registradas instabilidades sistêmicas ou ocorrências relevantes”, informou o INSS em nota.

A interrupção programada nos serviços do INSS ocorreu das 19h de terça-feira (27/1) até sábado (31/1). A interrupção tinha como objetivo realizar melhorias no sistema informativo previdenciário, informou a Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.

Ainda em nota, o INSS informou que a retomada dos serviços não registrou prejuízo aos segurados, embora tenha ocorrido um aumento pontual na demanda pelos atendimentos presenciais na manhã desta segunda.

“O INSS segue monitorando a situação em tempo real e mantém diálogo permanente com a Dataprev para assegurar a plena estabilidade dos sistemas e a continuidade do atendimento à população”, finalizou o instituto.

Ao Metrópoles, a Dataprev explicou que a atualização não tinha qualquer relação com vazamentos ou inconsistência de dados, mas uma “migração de dados para uma plataforma tecnológica mais atual, que amplia a capacidade de evolução e sustentabilidade das soluções”.