Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresa do Acre – CONVOCAÇÃO

Investigado confessou o crime, publicou foto após o assassinato e segundo envolvido já foi identificado

A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, na última quinta-feira (12), mandado de prisão preventiva contra M.D.A.B., conhecido como “Maikin”, de 23 anos, morador de Xapuri, suspeito de assassinar Ruan Pablo da Silva Franco, de 22 anos. A ação foi coordenada pela Delegacia-Geral do município após dias de diligências em área rural de difícil acesso.

Os investigadores se deslocaram até a Reserva Extrativista Chico Mendes, seguindo pelo Ramal São João do Guarani, nas proximidades da Comunidade Rio Branco. O suspeito foi localizado em uma residência no Seringal Floresta, Colocação Putiú, onde estava escondido. Ele foi cercado e preso, sendo conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Durante interrogatório, o investigado confessou ter efetuado o disparo que atingiu a cabeça da vítima na madrugada do último domingo (8). Após o crime, ele fugiu para a zona rural, onde tentou se esconder em meio à mata.

A polícia também apurou que, pouco depois do homicídio, o suspeito utilizou sua página pessoal na internet para publicar uma foto e fazer menção ao crime, em atitude considerada de deboche em relação à vítima.

O assassinato gerou forte comoção em Xapuri. Na noite do crime, Ruan saía de um bar quando dois homens encapuzados chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos antes de fugir.

Assim que tomou conhecimento do caso, o delegado titular de Xapuri, Luccas Vianna, instaurou inquérito e determinou diligências ininterruptas, coordenadas pelo inspetor-chefe Eurico Feitosa. O trabalho resultou na identificação do suspeito, na representação pela prisão preventiva e no cumprimento do mandado.

Segundo o delegado, a prisão reforça o compromisso da instituição com a elucidação de crimes graves e com a resposta firme à criminalidade, mesmo diante das dificuldades logísticas enfrentadas nas áreas rurais.

Motocicleta apreendida e segundo suspeito identificado

Na manhã desta sexta-feira (13), os investigadores localizaram, em um matagal, a motocicleta utilizada para transportar o autor até o local do crime.

De acordo com a Polícia Civil, há um segundo envolvido, responsável por conduzir o veículo. Ele já foi identificado e está sendo procurado para responder como coautor do homicídio.

