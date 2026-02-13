Extra
Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresa do Acre – CONVOCAÇÃO
Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresa do Acre – SEBRAE
CONVOCAÇÃO
O SEBRAE – Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresa do Acre, convoca a candidata abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Público, realizado pela empresa Concepção Consultoria Especializada Ltda, para comparecimento e entrega de documentos pessoais na unidade de Gestão de Pessoas, até o dia de 19 de fevereiro de 2026, às 17h30, impreterivelmente, quando serão repassadas todas as orientações sobre o Processo de Admissão.
|ID
|CANDIDATO
|ESPAÇO OCUPACIONAL
|CLASSIFICAÇÃO
|MUNICÍPIO
|1
|MATHEUS RODRIGUES DE ALMEIDA
|ANALISTA TÉCNICO I – GESTOR DE PROJETO E ATENDIMENTO
|08
|Rio Branco
Rio Branco/AC, 13 de fevereiro de 2026.
A Diretoria.
CONVOCAÇÃO
O SEBRAE – Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresa do Acre, convoca as pessoas candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Processo Seletivo Público 01/2015, realizado pela empresa FAPETEC, para comparecimento e entrega de documentos pessoais na unidade de Gestão de Pessoas, até o dia de 20 de fevereiro de 2026, às 17h30, impreterivelmente, quando serão repassadas todas as orientações sobre o Processo de Admissão.
|ID
|CANDIDATO
|ESPAÇO OCUPACIONAL
|CLASSIFICAÇÃO
|MUNICÍPIO
|1
|GERSON EREMITH DE SOUZA JUNIOR
|ANALISTA CONTÁBIL – I
|01
|Rio Branco
|2
|ARUZA DE ABREU SARKIS
|ANALISTA DE COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS – I
|01
|Rio Branco
|3
|MAURIFRAN OLIVEIRA LIMA
|ANALISTA DE ATENDIMENTO – I
|01
|Cruzeiro do Sul
|4
|GLENDA LIMA DE ABREU
|ANALISTA DE ATENDIMENTO – I
|01
|Tarauacá
|5
|PEDRO LUCAS COSTA LIMA
|ANALISTA DE ATENDIMENTO – I
|01
|Brasiléia
Rio Branco/AC, 13 de fevereiro de 2026.
A Diretoria.
Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresa do Acre – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresa do Acre – AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
- OBJETO
Aquisição de pastas executivas, tamanho a4, em couro sintético, personalizadas, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 27 de fevereiro de 2026 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 27 de fevereiro de 2026 às 11h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 13 de fevereiro de 2026.
Polícia Civil prende suspeito de executar jovem com tiro na cabeça em Xapuri
Investigado confessou o crime, publicou foto após o assassinato e segundo envolvido já foi identificado
A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, na última quinta-feira (12), mandado de prisão preventiva contra M.D.A.B., conhecido como “Maikin”, de 23 anos, morador de Xapuri, suspeito de assassinar Ruan Pablo da Silva Franco, de 22 anos. A ação foi coordenada pela Delegacia-Geral do município após dias de diligências em área rural de difícil acesso.
Os investigadores se deslocaram até a Reserva Extrativista Chico Mendes, seguindo pelo Ramal São João do Guarani, nas proximidades da Comunidade Rio Branco. O suspeito foi localizado em uma residência no Seringal Floresta, Colocação Putiú, onde estava escondido. Ele foi cercado e preso, sendo conduzido à delegacia para os procedimentos legais.
Durante interrogatório, o investigado confessou ter efetuado o disparo que atingiu a cabeça da vítima na madrugada do último domingo (8). Após o crime, ele fugiu para a zona rural, onde tentou se esconder em meio à mata.
A polícia também apurou que, pouco depois do homicídio, o suspeito utilizou sua página pessoal na internet para publicar uma foto e fazer menção ao crime, em atitude considerada de deboche em relação à vítima.
O assassinato gerou forte comoção em Xapuri. Na noite do crime, Ruan saía de um bar quando dois homens encapuzados chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos antes de fugir.
Assim que tomou conhecimento do caso, o delegado titular de Xapuri, Luccas Vianna, instaurou inquérito e determinou diligências ininterruptas, coordenadas pelo inspetor-chefe Eurico Feitosa. O trabalho resultou na identificação do suspeito, na representação pela prisão preventiva e no cumprimento do mandado.
Segundo o delegado, a prisão reforça o compromisso da instituição com a elucidação de crimes graves e com a resposta firme à criminalidade, mesmo diante das dificuldades logísticas enfrentadas nas áreas rurais.
Motocicleta apreendida e segundo suspeito identificado
Na manhã desta sexta-feira (13), os investigadores localizaram, em um matagal, a motocicleta utilizada para transportar o autor até o local do crime.
De acordo com a Polícia Civil, há um segundo envolvido, responsável por conduzir o veículo. Ele já foi identificado e está sendo procurado para responder como coautor do homicídio.
Matéria relacionada:
Jovem é executado com tiros na cabeça durante a madrugada em Xapuri
Jato particular realiza voo rasante sobre Epitaciolândia e Brasiléia e provoca susto na população
Passagem em baixa altitude gerou boatos sobre possível queda, mas Corpo de Bombeiros descartou acidente
Moradores de Epitaciolândia e Brasiléia foram surpreendidos no fim da tarde desta quinta-feira (12) pela passagem de um jato particular em baixa altitude sobre as duas cidades da fronteira. O sobrevoo ocorreu por volta das 17h40 e chamou atenção pelo barulho intenso das turbinas e pela proximidade da aeronave com áreas urbanas.
De acordo com relatos, o avião, de pequeno porte e com duas turbinas, cruzou rapidamente o espaço aéreo das cidades e, em seguida, ganhou altitude em direção ao município de Assis Brasil. Na parte alta de Brasiléia, nas proximidades do Hospital Regional, no bairro José Moreira, moradores relataram susto com o ruído e a altura em que o jato passou.
Horas depois, mensagens começaram a circular em grupos de WhatsApp mencionando uma suposta queda da aeronave no km 56 da BR-317, a Estrada do Pacífico. A informação, no entanto, não foi confirmada.
Diante da repercussão, a reportagem entrou em contato com o 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, em Epitaciolândia e comando da Polícia Militar do 5º Batalhão através do comandante. Foi informado que não houve registro de acidente aéreo nem chamado para ocorrência de resgate na região até o fechamento desta nota.
Alguns moradores levantaram a hipótese de que o piloto pudesse ter enfrentado algum problema técnico e tentado se aproximar do aeroporto de Cobija, na Bolívia. No lado brasileiro, as pistas mais próximas ficam em Assis Brasil e Xapuri.
Um vídeo de 17 segundo onde pessoas filmavam um treino de motocross próximo ao rio Acre na divisa entre Brasiléia e Epitaciolândia, registrou a passagem do jato.
O último acidente aéreo registrado na região de Brasiléia e Epitaciolândia ocorreu em 1977, quando um avião monomotor caiu na divisa entre os municípios, resultando na morte de todos os ocupantes. Até o momento, não há informações oficiais sobre o motivo do voo em baixa altitude registrado nesta quinta-feira.
VEJA VÍDEO
