Extra
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – PROCESSO SELETIVO Nº 01/2025
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2025
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
SEBRAE ACRE
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente do SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO ACRE – SEBRAE/AC, CNPJ no 63.595.557/0001-32, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos de interesse coletivo e de utilidade pública, desvinculada da Administração Pública e qualificado como “Serviço Social Autônomo”, no uso de suas atribuições legais. Considerando a publicação do Resultado Definitivo Processo Seletivo Público no 01/2025.
Resolve HOMOLOGAR o Processo Seletivo no 01/2025 para os espaços ocupacionais (cargos) Analista Contábil – I, Analista de Compras e Gestão de Contratos – I, Analista de Atendimento – I (ERBAP, ERAA, ERJTE), Assistente II – Administração de Pessoal, bem como a formação de Cadastro Reserva conforme as necessidades do SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE/AC.
Rio Branco-AC, 08 de dezembro de 2025.
MARCOS ANTONIO CARNEIRO LAMEIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
SEBRAE ACRE
Comentários
Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 23/2025
A Comissão Permanente de Licitações do SEBRAE – Acre, designada pela Portaria SUPER nº. 008/2025 de 11 de fevereiro de 2025, torna público para o conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO do PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2025 referente ao Fornecimento de solução de infraestrutura para implementação do novo ambiente DATACENTER, sustentação e atualização do ambiente conforme especificações constantes neste edital e seus anexos., por razões de interesse público, prudência administrativa e necessidade de reavaliação estratégica da contratação, conforme justificativas técnicas apresentadas na Nota Técnica 04/2025. A decisão visa fortalecer a governança de TI, reduzir riscos futuros, consolidar processos correlatos e garantir maior precisão e segurança na contratação, assegurando transparência e eficiência.
Essa medida está alinhada com o poder de autotutela da Administração, com as disposições do edital e com o entendimento dos Tribunais Superiores que são fundamentais para o bom desenvolvimento do processo licitatório. Ao tempo, que esta Comissão Permanente de Licitação informa que o objeto supracitado será realizado brevemente, a data será publicada respeitando a RESOLUÇÃO CDN 493/2024, por meio deste mesmo sistema web.
Rio Branco, Acre 08 de dezembro de 2025.
Comentários
Extra
Bombeiros realizam buscas por vítima de afogamento no Rio Acre, em Brasiléia, mas corpo não é localizado
O Corpo de Bombeiros Militar do Acre encerrou, na tarde desta segunda-feira (8), mais uma etapa das buscas pela vítima de um possível afogamento ocorrido no último sábado (6), no Rio Acre, em Brasiléia. A operação foi conduzida pelo 5º Batalhão de Educação, Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (5° BEPCIF).
A guarnição, comandada pelo 2º sargento Ayslan e composta pelos soldados Bruna Lira e F. Santos, iniciou os trabalhos às 10h30, utilizando uma embarcação com motor de popa para realizar varreduras superficiais no trecho indicado como provável local do desaparecimento. As buscas se estenderam por cerca de 15 quilômetros rio abaixo, com inspeção de margens, remansos e áreas onde o corpo poderia ter ficado retido.
Durante todo o percurso, foram adotados os protocolos de segurança e monitoramento contínuo da lâmina d’água. No entanto, nenhum indício relacionado à vítima — ainda não identificada — foi encontrado. A operação foi encerrada às 13h.
Segundo o relatório, a equipe enfrentou dificuldades devido à falta de pontos adequados para embarque e desembarque da embarcação no trecho do rio, o que aumentou o tempo de preparação e exigiu manobras adicionais. Os bombeiros recomendam que órgãos municipais e estaduais avaliem a implantação de estruturas apropriadas para operações de salvamento no local.
A corporação destaca que as buscas devem continuar conforme o planejamento operacional e condições do rio. Não houve registro de acidentes com a equipe nem de danos materiais durante a ação.
Comentários
Extra
Número de famílias acreanas endividadas mantém-se estável nos últimos três meses
A pesquisa recente divulgada pela Confederação Nacional do Comércio – CNC aponta o grau de endividamento e inadimplência das famílias brasileiras.
Em novembro, apesar de ainda elevado (89,2%), o número deles reduziu em 0,28%, o que leva o número de famílias endividadas para 13.337.500 delas.
As famílias que apresentam o maior grau de endividamento são as que têm renda mensal de até 10 salários mínimos, com concentração nas rendas entre R$ 3.000 e R$ 4.000, acumulando de janeiro até novembro, data da realização da coleta de dados, um aumento de 4,89% no endividamento.
Mesmo tendo uma redução mínima, isso se reflete no número de famílias brasileiras com dívidas em atraso, o que equivale a 5.156.350 delas, e outras 2.244.830 famílias afirmam que não têm condições de manter suas dívidas em dia, caindo na inadimplência.
Esse resultado, também elevado, foi menor do que o observado em outubro em 1,52% nas que afirmam ter dívidas em atraso e em 1,95% nas que afirmam não ter condições de pagar suas dívidas.
Dados regionais analisados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado do Acre, apontam que o número de famílias acreanas endividadas mantém-se o mesmo entre setembro e novembro, apresentando um número de 82% delas.
Da mesma forma como observado no restante do país, famílias com renda mensal de até 10 salários mínimos, o que representa 35,4% delas, reduziu na comparação com os meses anteriores, sendo o menor desde março deste ano, atingindo 41.963 famílias.
Das famílias observadas, 41.963 afirmam ter dívidas em atraso e outras 13.779 que não têm condições de pagar suas dívidas. Em ambas as situações, o número delas reduziu significativamente, sendo o menor desde maio deste ano, quando o número de famílias com contas em atraso foi de 43.923, o mesmo podendo ser observado em 13.779 famílias que afirmam não terem condições de pagá-las. Uma redução de 4,08% nas dívidas em atraso e 4,57% nas que afirmam não ter condições de pagá-las.
Segundo o assessor da presidência da Fecomércio Acre, Egídio Garó, “essa continuidade no número de famílias endividadas no Acre reflete o momento econômico atual, as altas taxas de juros por conta da SELIC.”
Ainda de acordo com o assessor, “a pesquisa indica, ainda, que as famílias estão evitando a realização de novas dívidas, buscando manter as que possuem em dia e pagando aquelas inadimplentes.”
Por fim, de acordo com essas informações, o endividamento deve diminuir nos próximos períodos, tendo em vista a inserção do 13º salário, o que permitirá, além de incentivar o consumo, que também seja utilizado no pagamento das dívidas, concluiu Garó.”
Você precisa fazer login para comentar.