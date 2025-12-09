SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – PROCESSO SELETIVO Nº 01/2025

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre encerrou, na tarde desta segunda-feira (8), mais uma etapa das buscas pela vítima de um possível afogamento ocorrido no último sábado (6), no Rio Acre, em Brasiléia. A operação foi conduzida pelo 5º Batalhão de Educação, Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (5° BEPCIF).

A guarnição, comandada pelo 2º sargento Ayslan e composta pelos soldados Bruna Lira e F. Santos, iniciou os trabalhos às 10h30, utilizando uma embarcação com motor de popa para realizar varreduras superficiais no trecho indicado como provável local do desaparecimento. As buscas se estenderam por cerca de 15 quilômetros rio abaixo, com inspeção de margens, remansos e áreas onde o corpo poderia ter ficado retido.

Durante todo o percurso, foram adotados os protocolos de segurança e monitoramento contínuo da lâmina d’água. No entanto, nenhum indício relacionado à vítima — ainda não identificada — foi encontrado. A operação foi encerrada às 13h.

Segundo o relatório, a equipe enfrentou dificuldades devido à falta de pontos adequados para embarque e desembarque da embarcação no trecho do rio, o que aumentou o tempo de preparação e exigiu manobras adicionais. Os bombeiros recomendam que órgãos municipais e estaduais avaliem a implantação de estruturas apropriadas para operações de salvamento no local.

A corporação destaca que as buscas devem continuar conforme o planejamento operacional e condições do rio. Não houve registro de acidentes com a equipe nem de danos materiais durante a ação.

