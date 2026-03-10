Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – CONVOCAÇÃO

Investigação aponta que vítima não tinha ligação com facção e teria sido alvo após acusação falsa

A Polícia Civil do Acre prendeu, nesta terça-feira (10), um homem suspeito de executar o jovem Alisson Venício Ribeiro Aquino, de 22 anos, que estava em um bar no Bairro Eldorado no mês de novembro de 2025, quando dois homens encapuzados se aproximaram em uma bicicleta e efetuaram ao menos três disparos dentro de um bar no município de Brasiléia.

A prisão ocorreu no bairro Francisco Peixoto e foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

O suspeito foi identificado como Alexsandro Andrade de Souza, de 24 anos. Segundo a polícia, ele é apontado como o autor dos disparos que resultaram na morte da vítima em um estabelecimento localizado no bairro Eldorado.

No momento da abordagem, Alexsandro estava armado com uma pistola calibre 9 milímetros, municiada e pronta para uso. Além do mandado de prisão pelo homicídio, ele também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à Delegacia Geral de Brasiléia e deverá ser encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil indicam que o homicídio teria sido orquestrado por integrantes de uma facção criminosa. No entanto, conforme apurado pelos investigadores, a vítima não possuía qualquer ligação com o crime organizado.

De acordo com a polícia, criminosos teriam espalhado uma acusação falsa contra o jovem para incentivar a execução. A facção teria divulgado internamente que a vítima seria um “Jack”, termo utilizado no meio criminoso para se referir a estupradores, como forma de justificar o chamado “justiçamento”.

Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores é que a execução foi filmada por um menor de idade. O adolescente já foi identificado e ouvido pelas autoridades.

As imagens registradas por ele foram incorporadas ao inquérito e servem como prova técnica na investigação, que segue sob segredo de Justiça para preservar as etapas do processo.

Com a prisão de Alexsandro, a Polícia Civil afirma já ter identificado e retirado de circulação os principais envolvidos no crime. Entre eles está uma mulher, Sirlange Castro Martins, de 32 anos, conhecida pelo apelido de “Humildade”, apontada como responsável por repassar informações sobre a localização da vítima.

A polícia segue com as investigações para identificar o mandante do crime, que teria encomendado a execução utilizando informações falsas para motivar os envolvidos.

Alison foi covardemente assassinado devido falsos comentários entre integrantes de um grupo criminoso.

