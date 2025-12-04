Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE RETORNO DA LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE RETORNO DA LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA – N.º 02/2025
- OBJETO
Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade, de difundir ideias, princípios, iniciativas, projetos, campanhas e correlatos, com o fito de alcançar o público-alvo e público em geral, focados na divulgação dos atos e ações do SEBRAE/AC, incluindo os seus Escritórios Regionais.
- RETORNO DA LICITAÇÃO.
Retorno: 10 de dezembro de 2025 às 15 horas (Horário Local).
Local da realização: Presencialmente no SEBRAE/AC – Av. Ceará, 3693, 7º BEC, Rio Branco- Acre, na Sala de Reunião Rio Juruá ou Sala de Reunião do CDE.
Rio Branco/AC, 04 de dezembro de 2025.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 24/2025
- OBJETO
Contratação de pessoa jurídica para confecção de medalhas comemorativas personalizadas “medalha de honra ao mérito DR. LUIZ SARAIVA CORREIA”, acompanhadas de fita e estojo, conforme especificações técnicas constantes neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 15 de dezembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 15 de dezembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 04 de dezembro de 2025.
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação – CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 006/2025
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS, LOCALIZADA DO BAIRRO CASCATA NO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL/AC.”
Origem: Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA
Data da Abertura: 06 de janeiro de 2026 as 09:00h (horário de Local)
Retirada do Edital: 04/12/2025 à 05/01/2026
Horário: de Segunda-feira a sexta-feira das 07:00 horas às 13:00
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e no E-mail: [email protected]
Cleiton Araújo Wolstein
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Dec.329/2025/GAPRE
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 007/2025
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 LOCALIZADA DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL/AC.”
Origem: Secretaria Municipal de Educação – SEMEC
Data da Abertura: 09 de janeiro de 2026 as 09:00h (horário de Local)
Retirada do Edital: 04/12/2025 à 08/01/2026
Horário: de Segunda-feira a sexta-feira das 07:00 horas às 13:00
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e no E-mail: [email protected]
Assis Brasil -AC, 04 de dezembro de 2025.
Cleiton Araújo Wolstein
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Dec.329/2025/GAPRE
Prefeitura retoma coleta após semanas de acúmulo de lixo em Epitaciolândia
Município inicia ‘força-tarefa’ para normalizar serviço após reclamações e pressão de moradores
A Prefeitura de Epitaciolândia retomou, nesta semana, a coleta de lixo urbano após um longo período de atraso que levou ao acúmulo de resíduos em diversos bairros e na zona rural. Segundo informações apuradas, o problema teria sido causado pela falta de manutenção adequada dos caminhões coletores, que ficaram inoperantes por meses.
Com a situação se agravando, moradores passaram a denunciar o descaso nas redes sociais, enviando vídeos que mostravam lixeiras transbordando e ruas tomadas por sacos de lixo. Alguns chegaram a solicitar formalmente a intervenção do Ministério Público.
Após a repercussão, dois caminhões coletores foram consertados e voltaram às ruas, contando ainda com o apoio de uma caçamba para reforçar o serviço. A prefeitura afirma que a normalização da coleta deve ocorrer até o final de semana.
Imagens enviadas à redação do oaltoacre.com mostram as reclamações de empresários e os trabalhos que foram reiniciados tanto na área urbana quanto nas comunidades rurais.
Flamengo vence o Ceará e é campeão brasileiro 2025
Rubro-Negro, atual campeão da Libertadores, conquistou o título do principal torneio nacional na 37ª rodada, na noite desta quarta-feira (3)
O Flamengo é campeão brasileiro 2025. O Rubro-Negro venceu o Ceará, no Maracanã, por 1 a 0, somou 78 pontos no total e não pode mais ser ultrapassado pelo Palmeiras, segundo colocado.
O gol da vitória, que garantiu a taça ao Flamengo, saiu dos pés de Samuel Lino, ainda no primeiro tempo da partida.
Com a conquista, o Flamengo passa a ter nove campeonatos brasileiros: 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025.
Este é o primeiro título do Brasileirão do técnico Filipe Luís sob o comando do Flamengo. O treinador assumiu o cargo em outubro de 2024, após a demissão de Tite. A última vez que a equipe carioca tinha levantado a taça do nacional foi em 2020. A frente do Rubro-Negro, Filipe foi campeão da Copa do Brasil (2024), do Cariocão (2025), da Supercopa (2025) e da Copa Libertadores, no último sábado (29).
O atual campeão brasileiro, agora, se prepara para disputar a Copa Intercontinental, depois de superar o Palmeiras na grande decisão da Libertadores. A estreia do Flamengo no torneio mundial é no próximo dia 10, contra o Cruz Azul.
