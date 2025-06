Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) promoveu nesta quarta-feira (4), uma sessão solene em alusão aos 50 anos da Expoacre. A iniciativa é do deputado estadual Afonso Fernandes (Solidariedade) e marca a abertura oficial das comemorações pelo cinquentenário do maior evento agropecuário e de negócios do estado.

Realizada anualmente, a Expoacre consolidou-se como uma vitrine do potencial econômico, social e cultural do Acre. Em meio século de existência, a feira ultrapassou os limites do setor agropecuário, tornando-se um ponto de encontro entre tradição e inovação, onde produtores rurais, empresários, instituições públicas e a população se reúnem para celebrar o desenvolvimento do estado.

Durante a solenidade, o deputado Afonso Fernandes destacou a importância da Expoacre como símbolo de resistência, modernização e identidade do povo acreano. “Celebrar os 50 anos da Expoacre é reconhecer uma trajetória construída com muito esforço e compromisso com o futuro. Trata-se de uma feira que acompanha a evolução do nosso estado, sempre valorizando as raízes e apontando caminhos para o crescimento sustentável”, declarou o parlamentar.

A sessão solene reuniu autoridades, representantes do setor produtivo, expositores e personalidades que fizeram parte da história da Expoacre. O objetivo da homenagem é destacar a relevância do evento como motor da economia e como espaço de fomento à cultura, à inovação e ao empreendedorismo local.

Texto: Mircléia Magalhães

Foto: Sérgio Vale

