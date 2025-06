Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE RETIFICAÇÃO

Deputado ressalta contraste entre regiões do Acre e cobra solução urgente para garantir acesso ao Vale do Juruá

Durante audiência pública realizada nesta quinta-feira (5) em Cruzeiro do Sul, o deputado estadual Tadeu Hassem fez um discurso contundente cobrando ações urgentes do Governo Federal para garantir a trafegabilidade da BR-364, rodovia vital que liga o Vale do Juruá ao restante do Acre e ao país. O evento integrou uma mobilização promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), que percorre municípios atingidos pelo colapso na infraestrutura da estrada.

Hassem, que é da região do Alto Acre, cobra a continuidade no avanço das obras na BR-317, que liga o Brasil ao Peru através do Estados do Acre. “O Acre vive um contraste absurdo. Agradeço o trabalho na BR-317, mas é impossível não se indignar com a situação da BR-364. Mesmo com todas as dificuldades, o povo de Cruzeiro do Sul constrói desenvolvimento. Imagine se tivéssemos as condições que existem lá no Mato Grosso, onde nasce a BR-364”, criticou.

Diante de autoridades federais, entre elas o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, o parlamentar fez um apelo: “A BR-364 pede socorro. O senhor representa aqui o nosso governo federal. Vamos juntos construir um Acre melhor, mas isso só será possível com infraestrutura que funcione o ano inteiro”.

A BR-364 é a única via federal que garante acesso terrestre ao Vale do Juruá. Em períodos de chuva, trechos inteiros se tornam intransitáveis, afetando o abastecimento, o transporte de pacientes e o escoamento da produção local. A caravana liderada pela Aleac busca unir forças políticas e pressionar por investimentos estruturantes que assegurem a trafegabilidade permanente da rodovia.

