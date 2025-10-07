fbpx
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae –  AVISO DE PRORROGAÇÃO 

Publicado

2 horas atrás

em

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

 AVISO DE PRORROGAÇÃO 

Pregão Eletrônico SRP nº 29/2025 

  1. OBJETO 

Contratação de empresa em gestão de mobilidade corporativa, incluindo o gerenciamento e in-termediação de serviço de transporte terrestre, para a solicitação de translado, sob demanda, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme requisitos e funcionalidades, descritas neste edital e seus anexos. 

  1. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS. 

Local da realização: www.redeempresas.com.br; 

Término do prazo para envio de propostas: 16 de outubro de 2025 às 10h45min; 

Início da sessão de disputa de preço: 16 de outubro de 2025 às 11:00h. 

Será sempre considerado o horário de Brasília. 

  1. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS. 

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública. 

Rio Branco-AC, 07 de outubro de 2025. 

Governo do Acre divulga nota sobre suspeita de intoxicação por metanol

Publicado

3 horas atrás

em

7 de outubro de 2025

Por

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgou na manhã desta terça-feira, 7, uma nota pública sobre a suspeita de um caso de intoxicação por metanol envolvendo um homem de 29 anos. O caso, que já circulava em veículos de comunicação sem confirmação oficial, segue em análise pelas autoridades de saúde.

De acordo com a Sesacre, a divulgação da informação ocorreu após a repercussão da notícia, que não havia sido registrada oficialmente pela Secretaria de Comunicação do Estado (Secom). Em contato com a assessoria da Sesacre, foi confirmado que há uma suspeita em investigação, mas o resultado definitivo dos exames ainda é aguardado para confirmar ou descartar a presença da substância.

Por volta das 10h30, a secretaria encaminhou uma nota aos meios de comunicação, reforçando que o caso está sob análise e que novas informações serão divulgadas assim que houver confirmação laboratorial. O órgão também informou que, caso seja comprovada a intoxicação, serão adotadas as medidas cabíveis de saúde pública e fiscalização.

VEJA ABAIXO

Nota pública sobre caso suspeito de intoxicação exógena por metanol no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), vem a público esclarecer que foi notificado, na tarde desta segunda-feira, 6, em Rio Branco, o primeiro caso suspeito de intoxicação exógena por metanol no estado.

É importante esclarecer que notificação não significa confirmação. Trata-se de uma etapa obrigatória do processo de vigilância em saúde, que visa identificar e acompanhar possíveis casos suspeitos. Cabe à Vigilância Epidemiológica e à Sesacre investigar cada ocorrência e notificar o sistema de saúde, garantindo a adoção das medidas adequadas de prevenção e controle.

O caso em questão refere-se a um paciente do sexo masculino, de 29 anos, residente na capital. Segundo informações, o paciente consumiu bebida destilada no domingo, 5 de outubro e, no mesmo dia, apresentou sintomas como cefaleia (dor de cabeça) intensa, tontura, vômitos, dor abdominal e episódio de desmaio.

O paciente procurou atendimento na UPA do 2º Distrito na segunda-feira, 6, e na mesma data foi transferido para o Pronto-Socorro, onde permanece em observação.

A Sesacre segue acompanhando o caso, e medidas de vigilância epidemiológica estão sendo adotadas para investigar a possível origem do agente tóxico e prevenir novos casos.

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon
Secretário de Estado de Saúde do Acre

Caminhoneiros viralizam vídeos gravados enquanto dirigem sobre buracos na BR até Cruzeiro do Sul

Publicado

24 horas atrás

em

6 de outubro de 2025

Por

O inverno mal começou e os buracos na rodovia BR 364 já estão voltando ao protagonismo em vídeos publicados por caminhoneiros que transitam pelo trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As cenas são impactantes. A rodovia está completamente tomada por buracos, sem alternativas de desvios, obrigando os motoristas a um tráfego lento e sacolejante para evitar danos maiores aos veículos e acidente. Em agosto passado, o motorista de um micro-ônibus despencou de um barranco após tentar desviar de um buraco.

O problema é recorrente no inverno ou no verão. Um dos vídeos que viralizaram neste ano foi publicado no perfil do instagram de um motorista que transitava provavelmente entre Sena Madureira e Manuel Urbano, trecho da BR que mais parece um queijo suíço ou tabuleiro de pirulitos. Nele, é possível ver dois ônibus da Transacreana lotados de passageiros parados em um congestionamento causado por atoleiros.

Os representantes da empresa já têm avaliado que neste ano a BR tende a ser fechada e, caso isso não aconteça, a trafegabilidade será em condições extremamente precárias com o percurso de Rio Branco a Cruzeiro do Sul levando em torno de 24 horas.

Os deputados da Aleac já fizeram inúmeras gestões junto ao DNIT, mas as obras de recuperação ou de tapa buracos nunca correspondem às expectativas. O próprio presidente da regional do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, reconheceu que precisa ampliar o número de frentes de trabalho para tapar buracos, atualmente limitado a apenas duas.

Um vídeo mais recente mostra que os buracos já voltaram a ocupar todo o leito carroçável da rodovia. Sem fazer nenhum comentário, o vídeo mostra o motorista dirigindo ao som de uma conhecida música da dupla Zé de Camargo e Luciano, gravada em 1998, com severas críticas aos governantes.

Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo o fruto
Sem saber o que é plantar
Tá faltando consciência, tá sobrando paciência
Tá faltando alguém gritar
Feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado
Nas mãos de quem só engana
Feito um mal que não tem cura, estão levando à loucura
O país que a gente ama

BR 364 PÉSSIMA TRAFEGABILIDADE – 1080WebShareName

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO

Publicado

1 dia atrás

em

6 de outubro de 2025

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 013/2025 – COMPRAS.GOV 90013/2025

OBJETO: Registro de preços para a Contratação de Serviços Técnicos de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho para atender as necessitadas da Secretaria Municipal de Administração de Brasiléia/AC.

Data da Abertura: 20 de outubro de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).

O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 03/10/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e https://www.gov.br/compras/pt-br  Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

Brasiléia/AC, 02 de Outubro de 2025.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Pregoeira

