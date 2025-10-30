Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA – N.º 03/2025
1. OBJETO
Contratação de empresa de engenharia para reforma predial da antiga sede do SEBRAE/AC, conforme especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Início da sessão de disputa de preço: 07 de outubro de 2025 às 09 horas (Horário Local).
Local da realização: Presencialmente no SEBRAE/AC – Av. Ceará, 3693, 7º BEC, Rio Branco-
Acre, na Sala de Reunião Rio Juruá ou Sala de Reunião do CDE.
3. RETIRADA DO EDITAL
O Edital poderá ser retirado através da página http://www.scf3.SEBRAE.com.br/portalcf ou solicitado pelo e-mail: [email protected].
4. QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente pelo e-mail [email protected]BRAE.com.br, aos cuidados da Comissão de Licitação, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública.
Rio Branco/AC, 30 de outubro de 2025.
Prefeitura de Rio Branco reforça apoio ao produtor rural durante VI Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2025
AVISO DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO
OBJETO: Credenciamento de leiloeiros oficiais para a realização de leilões nas modalidades presencial, online/virtual ou presencial e online/virtual simultaneamente, mediante demanda, destinados ao desfazimento de bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Brasiléia/Acre.
Recebimento a partir de: 30 de Outubro de 2025.
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e retirada, no período de 30 de outubro de 2025 ao dia 01 de dezembro de 2025, de segunda a sexta-feira, na sede da Prefeitura Municipal de Brasiléia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasiléia/AC, ou através do e-mail [email protected] e endereço eletrônico http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/.
Brasileia/AC, 29 de outubro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Agente de Contratação
Trio armado assalta supermercado em Rio Branco e leva R$ 4 mil; dois suspeitos são presos
Câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa no bairro Ivete Vargas
Três criminosos armados invadiram o supermercado Mercale, localizado na Rua Leblon, bairro Ivete Vargas, em Rio Branco, na noite desta terça-feira (28), e roubaram cerca de R$ 4 mil em dinheiro, além de celulares de funcionários e clientes.
Segundo informações da Polícia Militar, o trio entrou no local por volta das 21h, fingindo ser clientes. Minutos depois, anunciaram o assalto, renderam as pessoas presentes e levaram o dinheiro dos caixas e dois celulares. A ação durou cerca de três minutos, e os criminosos fugiram em um veículo de aplicativo modelo Hyundai HB20 branco.
As câmeras de segurança registraram toda a ação. Durante as diligências, a polícia recebeu uma denúncia anônima que levou à identificação de outros dois suspeitos que teriam planejado o crime: Valéria de Jesus da Silva Ribeiro, de 23 anos, e José Wellyngton Carneiro Ponciano, de 24 anos. José seria o responsável por fornecer as armas utilizadas no assalto.
As equipes localizaram uma mochila com roupas usadas no crime e uma capa de celular roxa, reconhecida por uma das vítimas, em um terreno baldio no bairro Castelo Branco. Em seguida, os policiais encontraram e prenderam Valéria e José em um beco na Travessa Érico Veríssimo, no bairro Preventório.
Ambos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (DEFLA). José chegou a ironizar os policiais, afirmando que seria libertado após a audiência de custódia. As imagens do circuito interno e demais provas foram entregues à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar os demais envolvidos.
