Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE PRORROGAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE PRORROGAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 29/2025
1. OBJETO
Contratação de empresa em gestão de mobilidade corporativa, incluindo o gerenciamento e intermediação de serviço de transporte terrestre, para a solicitação de translado, sob demanda, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme requisitos e funcionalidades, descritas neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 22 de outubro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 22 de outubro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 16 de outubro de 2025.
Comissão do Senado aprova projeto que proíbe aborto após 22 semanas
O texto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado propõe a proibição de aborto, mesmo em casos autorizados por lei
A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado aprovou, nessa quarta-feira (15/10), o relatório do Projeto de Lei (PL) n° 2.524/2024, que proíbe o aborto legal após 22 semanas de gestação, mesmo em casos previstos por lei.
O projeto, de autoria do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) e relatoria de Eduardo Girão (Novo-CE), propõe mudança no Código Civil e estabelece que, depois de 22 semanas (cerca de 5 meses e meio) de gestação, “o nascituro terá direito inviolável ao nascimento sadio e harmonioso”.
Atualmente, pela legislação e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o aborto é assegurado em casos de risco à vida da mãe, gravidez resultante de estupro e fetos anencéfalos.
Pela proposta, em vez do aborto devido ao risco de vida à mãe, será realizada uma “tentativa de antecipação do parto e de manutenção da vida extrauterina da pessoa recém-nascida”.
Não cita, no entanto, a procedência em casos de gravidez resultante de estupro ou de fetos anencéfalos.
Com aprovação simbólica, o projeto foi encaminhado para análise da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), ambas do Senado, cabendo deliberação terminativa na CCJ.
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE – Requerimento para Licença Ambiental Única – LAU
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL
Requerimento para Licença Ambiental Única – LAU
A Prefeitura Municipal de Assis Brasil – CNPJ :04.045.993/0001-79, na pessoa do prefeito Jerry Correia Marinho, torna público que requereu junto ao Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC, A Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade do Empreendimento IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM, HIDROSSEMADURA E TERRAPLANAGEM.
Pecuarista é executado a tiros dentro de propriedade rural em Plácido de Castro
O pecuarista Paulo César Castelan Klippel, de 53 anos, conhecido como “Cesinha”, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (15), dentro de sua propriedade localizada na Rodovia AC-475, zona rural do município de Plácido de Castro, no interior do Acre.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, moradores da região ouviram disparos de arma de fogo durante a manhã, mas o corpo da vítima foi localizado apenas horas depois, caído ao lado da residência. No local, foram encontradas várias cápsulas de pistola, indicando que os tiros foram disparados a curta distância, caracterizando uma execução.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas constataram o óbito. Policiais da 3ª Companhia da PM de Plácido de Castro isolaram a área até a chegada da perícia.
Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) se deslocaram de Rio Branco para realizar os levantamentos e a remoção do corpo. Investigadores da Delegacia de Polícia Civil do município deram início às diligências para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.
Paulo César era bastante conhecido na região pela atividade pecuária. A polícia trabalha com a hipótese de execução planejada e busca informações que possam levar aos autores do homicídio.
