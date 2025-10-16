Conecte-se conosco

Extra

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE PRORROGAÇÃO

Publicado

9 minutos atrás

em

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 29/2025

1. OBJETO

Contratação de empresa em gestão de mobilidade corporativa, incluindo o gerenciamento e intermediação de serviço de transporte terrestre, para a solicitação de translado, sob demanda, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme requisitos e funcionalidades, descritas neste edital e seus anexos.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.

Local da realização: www.redeempresas.com.br;

Término do prazo para envio de propostas: 22 de outubro de 2025 às 10h45min;

Início da sessão de disputa de preço: 22 de outubro de 2025 às 11:00h.

Será sempre considerado o horário de Brasília.

3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.

Rio Branco-AC, 16 de outubro de 2025.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Extra

Comissão do Senado aprova projeto que proíbe aborto após 22 semanas

Publicado

20 minutos atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

Getty Images

O texto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado propõe a proibição de aborto, mesmo em casos autorizados por lei

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado aprovou, nessa quarta-feira (15/10), o relatório do Projeto de Lei (PL) n° 2.524/2024, que proíbe o aborto legal após 22 semanas de gestação, mesmo em casos previstos por lei.

O projeto, de autoria do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) e relatoria de Eduardo Girão (Novo-CE), propõe mudança no Código Civil e estabelece que, depois de 22 semanas (cerca de 5 meses e meio) de gestação, “o nascituro terá direito inviolável ao nascimento sadio e harmonioso”.

Atualmente, pela legislação e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o aborto é assegurado em casos de risco à vida da mãe, gravidez resultante de estupro e fetos anencéfalos.

Pela proposta, em vez do aborto devido ao risco de vida à mãe, será realizada uma “tentativa de antecipação do parto e de manutenção da vida extrauterina da pessoa recém-nascida”.

Não cita, no entanto, a procedência em casos de gravidez resultante de estupro ou de fetos anencéfalos.

Com aprovação simbólica, o projeto foi encaminhado para análise da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), ambas do Senado, cabendo deliberação terminativa na CCJ.

 

Comentários

Continue lendo

Extra

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE – Requerimento para Licença Ambiental Única – LAU

Publicado

1 hora atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL

Requerimento para Licença Ambiental Única – LAU

A Prefeitura Municipal de Assis Brasil – CNPJ :04.045.993/0001-79, na pessoa do prefeito Jerry Correia Marinho, torna público que requereu junto ao Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC, A Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade do Empreendimento IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM, HIDROSSEMADURA E TERRAPLANAGEM.

Comentários

Continue lendo

Extra

Pecuarista é executado a tiros dentro de propriedade rural em Plácido de Castro

Publicado

7 horas atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

O pecuarista Paulo César Castelan Klippel, de 53 anos, conhecido como “Cesinha”, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (15), dentro de sua propriedade localizada na Rodovia AC-475, zona rural do município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, moradores da região ouviram disparos de arma de fogo durante a manhã, mas o corpo da vítima foi localizado apenas horas depois, caído ao lado da residência. No local, foram encontradas várias cápsulas de pistola, indicando que os tiros foram disparados a curta distância, caracterizando uma execução.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas constataram o óbito. Policiais da 3ª Companhia da PM de Plácido de Castro isolaram a área até a chegada da perícia.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) se deslocaram de Rio Branco para realizar os levantamentos e a remoção do corpo. Investigadores da Delegacia de Polícia Civil do município deram início às diligências para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.

Paulo César era bastante conhecido na região pela atividade pecuária. A polícia trabalha com a hipótese de execução planejada e busca informações que possam levar aos autores do homicídio.

Comentários

Continue lendo