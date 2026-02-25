Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
Pregão Eletrônico SRP nº 01/2026
AVISO DE LICITAÇÃO
1. OBJETO
Fornecimento de alimentação, para atender eventos específicos realizados pelo Órgão Gerenciador do Registro de Preços, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 12 de março de 2026 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 12 de março de 2026 às 11h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 25 de fevereiro de 2026.
Tentativa de homicídio a tiros deixa feridos em Brasiléia
Crime ocorreu no bairro Leonardo Barbosa; suspeitos fugiram em motocicleta e ainda não foram localizados
Uma tentativa de homicídio registrada entre a noite de segunda-feira (24) e a madrugada de terça-feira (25) deixou pessoas feridas na Rua Nove, bairro Leonardo Barbosa, em Brasiléia, no interior do Acre.
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi atendida após acionamento via COPOM, por volta das 21h52. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou uma aglomeração de pessoas e realizou o isolamento da área, além de solicitar apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
As vítimas foram avaliadas no local e, Roberto Peres do nascimento, de 27 anos que é epilético, foi ferido com um tiro com entrada e sem saída na região do abdômen, segundo informações preliminares, estava consciente e com sinais vitais estáveis, sem indícios imediatos de agravamento do quadro clínico. O atendimento pré-hospitalar foi realizado por equipe de suporte avançado do SAMU, que seguiu os protocolos específicos para casos envolvendo disparos de arma de fogo.
Somente após analises médicas, foi informado que Roberto seria transferido para a Capital, para poder passar por cirurgia no local afetado e um agravamento em seu estado clínico.
O segundo ferido na região dos glúteos após ser atendido no hospital e ficar em observação por algum tempo, foi liberada, este não foi identificado pelas autoridades policiais que se deslocaram até o local para realizar o registro dos fatos.
Testemunhas relataram que os autores dos disparos fugiram em uma motocicleta de porte médio a grande, nas cores vermelha e prata. Um dos suspeitos vestia camisa vermelha e o outro, camisa azul.
A Polícia Militar realizou buscas nas imediações e em possíveis rotas de fuga, mas até o momento ninguém foi preso. O caso segue sob investigação.
CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
Aviso de Cotação de Preços – Gêneros Alimentícios e Limpeza
Cotação para contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza em geral para a Câmara Municipal.
A Câmara Municipal de Epitaciolândia inscrita no CNPJ sob o nº 84.306.562/0001-58, através da Comissão de Contratação, informa que está recebendo cotações para o seguinte Objeto: Contratação de empresa de especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza em geral, sob demanda para atender as necessidades da Câmara municipal de Epitaciolândia – Acre. O prazo para envio de propostas será de 03 (três) dias úteis, a partir desta publicação, até dia 25/02/2026, as 13h 00min. Mais informações: [email protected] [email protected] das 07h às 13h de segunda à sexta-feira.
Epitaciolândia-AC, 20 de fevereiro de 2026.
Edileuza Meireles de Medeiros
Agente de Contratação
Deracre realiza visita técnica e inicia etapa preliminar para nova ponte entre Epitaciolândia e Brasileia
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou nesta terça-feira, 24, visita técnica aos pontos analisados para a construção da futura ponte na parte alta, que deverá ligar Epitaciolândia a Brasileia. A agenda marcou o início da etapa de definição do local para a construção da estrutura.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, liderou a agenda, acompanhada do diretor de Planejamento e Expansão, Júlio Martins, e de projetistas responsáveis pelos levantamentos técnicos. A equipe percorreu as duas margens do rio Acre, avaliou as condições do terreno e verificou os acessos existentes. A obra tem previsão de investimento de R$ 37 milhões, com recursos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.
“Estamos iniciando pelo local. É a partir dessa análise técnica que vamos definir onde o projeto será desenvolvido. Esse é o primeiro passo para viabilizar a nova ponte”, afirmou Sula Ximenes.
Neste momento, não há traçado definido nem projeto concluído. A visita técnica tem como objetivo indicar o ponto mais adequado para a realização dos levantamentos que irão fundamentar o projeto da estrutura. Após a escolha da área mais adequada, o Deracre dará sequência aos procedimentos técnicos para elaboração do projeto.
