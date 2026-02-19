Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

Responsável pelo setor de contratações orienta fornecedores a não clicarem em links e a buscarem apenas canais oficiais

A Prefeitura de Brasiléia emitiu um alerta aos fornecedores do município sobre um golpe que utiliza e-mails falsos em nome da administração pública para solicitar dados de empresas sob o pretexto de cotação de preços.

A responsável pelo setor de contratação do município, Thaisa Monteiro, informou que pessoas estão se passando pela prefeitura por meio de endereços eletrônicos não oficiais, enviando mensagens com pedidos de informações e dados cadastrais de empresas prestadoras de serviços.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a servidora orienta que os fornecedores não respondam às mensagens suspeitas, não cliquem em links e não façam download de arquivos anexados. Segundo ela, o objetivo pode ser a invasão de sistemas e o roubo de dados empresariais.

“A sua empresa poderá ser hackeada. Não cliquem nos links e não baixem os arquivos enviados. Isso é golpe e é coisa séria”, alertou.

A prefeitura reforça que todos os pedidos oficiais de cotação são publicados no Diário Oficial do Estado do Acre e na página institucional do município. A orientação é que qualquer dúvida seja esclarecida diretamente nos canais oficiais.

O município também pede que a informação seja compartilhada entre fornecedores, como forma de prevenção contra possíveis prejuízos.

