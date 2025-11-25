Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

A empresa de telecomunicações DSTelecom, sediada em Epitaciolândia, irá disponibilizar serviço de internet para o Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia. A iniciativa atende a uma demanda antiga da unidade, que desde sua construção enfrenta dificuldades de sinal móvel e conexão em diversos setores.

Atualmente, a ausência de internet compromete rotinas administrativas, como envio de relatórios e prestação de contas em plataformas nacionais, obrigando servidores a se deslocarem dentro do prédio em busca de sinal. Pacientes e acompanhantes também relatam transtornos ao tentar realizar chamadas, solicitar apoio externo ou comunicar familiares.

A melhoria será possível por meio de articulação que contou com apoio do deputado estadual André Vale (Podemos), responsável pelo pedido de autorização junto ao secretário de Saúde, Pedro Pascoal, que autorizou a implantação. O vereador Almir Andrade (PP) destacou ainda o respaldo dos parlamentares da Câmara Municipal de Brasiléia e agradeceu a parceria com a DSTelecom.

“Sempre fomos cobrados por esse serviço no hospital. Até mesmo nós, jornalistas, enfrentávamos dificuldades para realizar coberturas por falta de conexão. Agradeço aos colegas, ao deputado André Vale e à DSTelecom, que estará fornecendo internet em 100% do hospital Raimundo Chaar”, afirmou o vereador.

Já o deputado usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para abordar dois temas: a melhoria dos serviços no Hospital Regional de Brasileia.

O parlamentar relatou a visita realizada na semana passada ao hospital, após solicitações de servidores, usuários e lideranças locais. Segundo ele, a unidade hospitalar enfrentava um problema básico e grave: não havia internet disponível para pacientes, acompanhantes e profissionais.

André Vale destacou que, a partir de um pedido do vereador Almir Andrade, foi possível articular uma parceria com a empresa DS Telecom, que se dispôs a instalar o serviço de forma totalmente gratuita.

A expectativa é que o serviço melhore o fluxo de comunicação interna, facilite atendimentos e traga mais comodidade aos usuários.

