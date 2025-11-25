Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 30/2025
1. OBJETO
Registro de Preços para fornecimento de alimentação, sob demanda, em atendimento aos eventos específicos realizados pelo Órgão Gerenciador do Registro de Preços na Regional do Alto Acre – ERAA, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 04 de dezembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 04 de dezembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 25 de novembro de 2025.
Colono é assassinado com nove tiros na zona rural de Brasileia
Levi Brito Alves, de 52 anos, foi morto a tiros dentro da própria propriedade no ramal do km 10, próximo da BR-317; família encontrou o corpo momentos após o crime.
O colono Levi Brito Alves, de 52 anos, foi assassinado na tarde desta terça-feira (25) em sua propriedade localizada no ramal do km 10, com acesso pela BR-317 (Estrada do Pacífico), na zona rural de Brasileia.
Conforme as primeiras informações levantadas no local, Levi descansava em uma rede na área da casa quando um homem armado com uma pistola calibre .380 se aproximou e realizou vários disparos à queima-roupa.
A vítima ainda tentou fugir após pular da rede, usando os braços para se defender. Ele foi atingido diversas vezes no antebraço e em uma das mãos. A suspeita é de que o tiro fatal tenha atingido a região do abdômen.
Levi percorreu alguns metros até a sala da residência, onde caiu e morreu antes de receber socorro. O corpo foi encontrado pela família, que chegou momentos depois e acionou as autoridades.
Antes da chegada da equipe da Polícia Técnica/IML, foram recolhidas várias cápsulas de calibre .380 e contabilizadas nove perfurações no corpo da vítima.
O caso segue em investigação pela Polícia Civil, enquanto o corpo foi transferido para o IML de Rio Branco para exames periciais.
Vídeo: DSTelecom garante acesso à internet no Hospital Regional do Alto Acre
A empresa de telecomunicações DSTelecom, sediada em Epitaciolândia, irá disponibilizar serviço de internet para o Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia. A iniciativa atende a uma demanda antiga da unidade, que desde sua construção enfrenta dificuldades de sinal móvel e conexão em diversos setores.
Atualmente, a ausência de internet compromete rotinas administrativas, como envio de relatórios e prestação de contas em plataformas nacionais, obrigando servidores a se deslocarem dentro do prédio em busca de sinal. Pacientes e acompanhantes também relatam transtornos ao tentar realizar chamadas, solicitar apoio externo ou comunicar familiares.
A melhoria será possível por meio de articulação que contou com apoio do deputado estadual André Vale (Podemos), responsável pelo pedido de autorização junto ao secretário de Saúde, Pedro Pascoal, que autorizou a implantação. O vereador Almir Andrade (PP) destacou ainda o respaldo dos parlamentares da Câmara Municipal de Brasiléia e agradeceu a parceria com a DSTelecom.
“Sempre fomos cobrados por esse serviço no hospital. Até mesmo nós, jornalistas, enfrentávamos dificuldades para realizar coberturas por falta de conexão. Agradeço aos colegas, ao deputado André Vale e à DSTelecom, que estará fornecendo internet em 100% do hospital Raimundo Chaar”, afirmou o vereador.
Já o deputado usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para abordar dois temas: a melhoria dos serviços no Hospital Regional de Brasileia.
O parlamentar relatou a visita realizada na semana passada ao hospital, após solicitações de servidores, usuários e lideranças locais. Segundo ele, a unidade hospitalar enfrentava um problema básico e grave: não havia internet disponível para pacientes, acompanhantes e profissionais.
André Vale destacou que, a partir de um pedido do vereador Almir Andrade, foi possível articular uma parceria com a empresa DS Telecom, que se dispôs a instalar o serviço de forma totalmente gratuita.
A expectativa é que o serviço melhore o fluxo de comunicação interna, facilite atendimentos e traga mais comodidade aos usuários.
MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 020/2025.
DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 25/11/2025 à 08/12/2025.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
DATA DA ABERTURA: 09 de dezembro de 2025.
HORARIO: 09h00min (nove horas).
LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de
Epitaciolândia.
OBJETO: Contratação, sob demanda, de empresa Especializada em sitio (jornal) online e contratação de rádio para veiculação de spots e locação de horas com o objetivo de divulgar informações de interesse público além de contratação de pessoa física ou jurídica para alugar sistema de aparelhagem de som de pequeno porte além de serviços de carro volante, visando atender a demanda da Prefeitura de Epitaciolândia/AC.
As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, Portal de Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre, site do município ou através do e-mail: [email protected] e [email protected]
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.
Epitaciolândia/AC, 25 de novembro de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Pregoeiro Oficial
Decreto n° 072/2025
