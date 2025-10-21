Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA – N.º 02/2025
1. OBJETO
Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade, de difundir ideias, princípios, iniciativas, projetos, campanhas e correlatos, com o fito de alcançar o público-alvo e público em geral, focados na divulgação dos atos e ações do SEBRAE/AC, incluindo os seus Escritórios Regionais.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Início da sessão de disputa de preço: 13 de novembro de 2025 às 09 horas (Horário Local).
Local da realização: Presencialmente no SEBRAE/AC – Av. Ceará, 3693, 7º BEC, Rio Branco-Acre, na Sala de Reunião Rio Juruá ou Sala de Reunião do CDE.
3. RETIRADA DO EDITAL
O Edital poderá ser retirado através da página http://www.scf3.SEBRAE.com.br/portalcf ou solicitado pelo e-mail [email protected].
4. QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente pelo e-mail [email protected]BRAE.com.br, aos cuidados da Comissão de Licitação, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública.
Rio Branco/AC, 21 de outubro de 2025.
Disputa entre facções em área indígena deixa um morto em Assis Brasil
Uma disputa territorial entre facções criminosas resultou na morte de um jovem indígena na região do Icuriã, zona rural de Assis Brasil, município localizado a cerca de 330 km de Rio Branco. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (21), em uma área próxima à aldeia Betel, situada nas terras indígenas do Momoadate.
Segundo informações repassadas pelas autoridades, o confronto teria envolvido indígenas e venezuelanos. Inicialmente, havia relatos de feridos, mas, ao chegarem ao local, as equipes policiais confirmaram apenas um óbito.
A vítima foi identificada como Júlio Rafael Ramos Navas, de 21 anos e nacionalidade venezuelana, que, conforme a Polícia Civil, já tinha passagens por envolvimento com o crime. As investigações apontam que o homicídio estaria relacionado a disputas entre facções criminosas que atuam na fronteira e vêm cooptando jovens indígenas para o tráfico e outros delitos.
O suspeito de efetuar o disparo já foi identificado, e as forças de segurança seguem nas buscas pela região.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Assis Brasil, com apoio de agentes da Polícia Militar. Não foi divulgado nenhuma nota por parte da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).
Vereador de Epitaciolândia é absolvido em ação eleitoral que pedia sua cassação
BRASILÉIA/AC – Em uma decisão proferida pela 006ª Zona Eleitoral de Brasiléia, o vereador Rosimar Menezes de Castro teve julgado improcedente o pedido formulado na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) n.º 0600782-64.2024.6.01.0006. A ação, movida pelo Ministério Público Eleitoral (Autor), acusava o vereador (Investigado) de abuso de poder político e econômico pela distribuição de cestas básicas custeadas pela Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, em decorrência das enchentes do Rio Acre em 2024.
A decisão de improcedência da AIJE assinada pelo Juiz Eleitoral, ocorreu por insuficiência de provas robustas e inequívocas para a aplicação das severas sanções de cassação do diploma e declaração de inelegibilidade.
A defesa, conduzida pelo advogado Thallis Felipe Menezes de Souza Brito, sustentou em todo o processo que a atuação do vereador foi de caráter emergencial e assistencial. Argumentou ainda que a ação ocorreu no âmbito do programa social estabelecido pela Prefeitura de Epitaciolândia, em razão do estado de emergência declarado pelo Decreto n.º 020/2024, destacando a exceção legal para a distribuição de bens em ano eleitoral em casos de calamidade pública.
O conjunto probatório apresentado demonstrou que o vereador apenas prestou auxílio como agente público e voluntário, valendo-se de seu conhecimento da geografia rural para auxiliar a equipe da Assistência Social a localizar e atender as comunidades afetadas. Testemunhas, incluindo funcionários da prefeitura, corroboraram essa tese.
Em nota, o advogado destacou o resultado:
“A defesa sempre pautou a atuação do Vereador Rosimar Menezes de Castro como um ato de estrita legalidade e profundo humanitarismo. Conseguimos provar, de forma robusta e com a oitiva de diversas testemunhas, que não houve qualquer conduta ilegal, e sim uma ação de apoio à população em um momento de calamidade pública.
Demonstramos que ele estava ali, junto à equipe da Assistência Social, auxiliando na logística por ter conhecimento da localidade, o que é conduta louvável de um agente público em emergência, e não um abuso de poder. A sentença de improcedência é o reconhecimento da técnica defensiva e da verdade dos fatos”.
O Magistrado reconheceu que a distribuição de bens em contexto de calamidade pública afasta a ilicitude objetiva do ato. A fragilidade da prova, marcada pela contradição do único relato de suposto pedido de voto, que foi colhido informalmente e retratado em juízo, e o depoimento do próprio autor da denúncia, que admitiu a motivação política, foram fatores decisivos para a ausência do juízo de certeza necessário à cassação.
Com a decisão de improcedência e a não aplicação das sanções de cassação do diploma e inelegibilidade, o vereador Rosimar Menezes de Castro continua exercendo normalmente suas funções como vereador eleito em Epitaciolândia.
