Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

Publicado

45 minutos atrás

em

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA – N.º 02/2025

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade, de difundir ideias, princípios, iniciativas, projetos, campanhas e correlatos, com o fito de alcançar o público-alvo e público em geral, focados na divulgação dos atos e ações do SEBRAE/AC, incluindo os seus Escritórios Regionais.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

Início da sessão de disputa de preço: 13 de novembro de 2025 às 09 horas (Horário Local).

Local da realização: Presencialmente no SEBRAE/AC – Av. Ceará, 3693, 7º BEC, Rio Branco-Acre, na Sala de Reunião Rio Juruá ou Sala de Reunião do CDE.

3. RETIRADA DO EDITAL

O Edital poderá ser retirado através da página http://www.scf3.SEBRAE.com.br/portalcf ou solicitado pelo e-mail [email protected].

4. QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES.

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente pelo e-mail [email protected]BRAE.com.br, aos cuidados da Comissão de Licitação, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública.

Rio Branco/AC, 21 de outubro de 2025.

Polícia Civil cumpre mandados e prende dupla acusada de roubo ocorrido em 2020 em Xapuri

Publicado

3 horas atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores do município de Xapuri, cumpriu na manhã desta terça-feira (21) dois mandados de prisão contra K. S. de S. e D. S. da S., ambos de 23 anos, acusados de envolvimento em um crime de roubo à mão armada ocorrido em 2020.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 20 de novembro de 2020, por volta das 9h30, quando a vítima — uma mulher — transitava pelo Ramal da Alegria, na zona rural do bairro Sibéria. Na ocasião, os suspeitos, armados, abordaram a mulher e roubaram sua motocicleta, fugindo logo em seguida.

Após a coleta de provas e o encerramento do inquérito, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos acusados, pedido que foi deferido pelo Poder Judiciário.

Na data de hoje, os dois foram localizados e presos enquanto circulavam pelas ruas de Xapuri. Em seguida, foram conduzidos à Unidade Policial, onde permanecem à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Civil reforçou seu compromisso com o combate à criminalidade e destacou que crimes antigos continuam sendo investigados, assegurando que autores de delitos sejam responsabilizados, independentemente do tempo decorrido desde o fato.

Disputa entre facções em área indígena deixa um morto em Assis Brasil

Publicado

4 horas atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Uma disputa territorial entre facções criminosas resultou na morte de um jovem indígena na região do Icuriã, zona rural de Assis Brasil, município localizado a cerca de 330 km de Rio Branco. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (21), em uma área próxima à aldeia Betel, situada nas terras indígenas do Momoadate.

Segundo informações repassadas pelas autoridades, o confronto teria envolvido indígenas e venezuelanos. Inicialmente, havia relatos de feridos, mas, ao chegarem ao local, as equipes policiais confirmaram apenas um óbito.

A vítima foi identificada como Júlio Rafael Ramos Navas, de 21 anos e nacionalidade venezuelana, que, conforme a Polícia Civil, já tinha passagens por envolvimento com o crime. As investigações apontam que o homicídio estaria relacionado a disputas entre facções criminosas que atuam na fronteira e vêm cooptando jovens indígenas para o tráfico e outros delitos.

O suspeito de efetuar o disparo já foi identificado, e as forças de segurança seguem nas buscas pela região.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Assis Brasil, com apoio de agentes da Polícia Militar. Não foi divulgado nenhuma nota por parte da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Vereador de Epitaciolândia é absolvido em ação eleitoral que pedia sua cassação

Publicado

1 dia atrás

em

20 de outubro de 2025

Por

Rosimar Menezes (Republicanos) e Jezo Batista (PL) – Foto: assessoria

BRASILÉIA/AC – Em uma decisão proferida pela 006ª Zona Eleitoral de Brasiléia, o vereador Rosimar Menezes de Castro teve julgado improcedente o pedido formulado na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) n.º 0600782-64.2024.6.01.0006. A ação, movida pelo Ministério Público Eleitoral (Autor), acusava o vereador (Investigado) de abuso de poder político e econômico pela distribuição de cestas básicas custeadas pela Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, em decorrência das enchentes do Rio Acre em 2024.

A decisão de improcedência da AIJE assinada pelo Juiz Eleitoral, ocorreu por insuficiência de provas robustas e inequívocas para a aplicação das severas sanções de cassação do diploma e declaração de inelegibilidade.

A defesa, conduzida pelo advogado Thallis Felipe Menezes de Souza Brito, sustentou em todo o processo que a atuação do vereador foi de caráter emergencial e assistencial. Argumentou ainda que a ação ocorreu no âmbito do programa social estabelecido pela Prefeitura de Epitaciolândia, em razão do estado de emergência declarado pelo Decreto n.º 020/2024, destacando a exceção legal para a distribuição de bens em ano eleitoral em casos de calamidade pública.

O conjunto probatório apresentado demonstrou que o vereador apenas prestou auxílio como agente público e voluntário, valendo-se de seu conhecimento da geografia rural para auxiliar a equipe da Assistência Social a localizar e atender as comunidades afetadas. Testemunhas, incluindo funcionários da prefeitura, corroboraram essa tese.

Em nota, o advogado destacou o resultado:

“A defesa sempre pautou a atuação do Vereador Rosimar Menezes de Castro como um ato de estrita legalidade e profundo humanitarismo. Conseguimos provar, de forma robusta e com a oitiva de diversas testemunhas, que não houve qualquer conduta ilegal, e sim uma ação de apoio à população em um momento de calamidade pública.

Advogado Thallis Felipe Menezes de Souza Brito, sustentou em todo o processo que a atuação do vereador foi de caráter emergencial e assistencial.

Demonstramos que ele estava ali, junto à equipe da Assistência Social, auxiliando na logística por ter conhecimento da localidade, o que é conduta louvável de um agente público em emergência, e não um abuso de poder. A sentença de improcedência é o reconhecimento da técnica defensiva e da verdade dos fatos”.

O Magistrado reconheceu que a distribuição de bens em contexto de calamidade pública afasta a ilicitude objetiva do ato. A fragilidade da prova, marcada pela contradição do único relato de suposto pedido de voto, que foi colhido informalmente e retratado em juízo, e o depoimento do próprio autor da denúncia, que admitiu a motivação política, foram fatores decisivos para a ausência do juízo de certeza necessário à cassação.

Com a decisão de improcedência e a não aplicação das sanções de cassação do diploma e inelegibilidade, o vereador Rosimar Menezes de Castro continua exercendo normalmente suas funções como vereador eleito em Epitaciolândia.

