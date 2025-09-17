Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 28/2025
1. OBJETO
Registro de Preços para confecção, produção, reprodução e entrega de materiais gráficos, sob demanda, para atender às necessidades do Órgão Gerenciador do Registro de Preços, tanto na capital quanto no interior do estado do acre, conforme quantidades e especificações contidas neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 25 de setembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 25 de setembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 17 de setembro de 2025.
Justiça mantém denúncia contra mulher trans acusada de lesão corporal seguida de morte em Brasileia
Defesa havia solicitado absolvição sumária, mas juiz entendeu que o caso precisa de produção de provas em audiência.
O juiz Guilherme Muniz de Freitas Miotto, da Vara Criminal de Brasileia, negou o pedido de absolvição sumária da ré Elizabete Adory de Medeiros Oliveira, conhecida como “Nete”. Com a decisão, a Justiça mantém a denúncia pelo crime de lesão corporal seguida de morte contra Ítalo Valentim da Silva.
De acordo com o processo, os fatos ocorreram na madrugada de 8 de março deste ano, por volta das 2h25, na Rua Pedro Alexandrino Neto, bairro Eldorado, em Brasileia. Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual, ao tentar defender uma amiga que estaria sendo agredida pela vítima, Elizabete desferiu um golpe de faca na coxa esquerda de Ítalo, ferimento que teria causado sua morte.
A acusada, registrada como Ailton de Medeiros Oliveira, foi denunciada em 5 de agosto e passou a responder formalmente ao processo. Presa em flagrante na ocasião, ela responde em liberdade desde abril.
Na resposta à acusação, a defesa alegou legítima defesa própria e de terceiro, pedindo a absolvição imediata. O promotor do caso, entretanto, se manifestou pelo prosseguimento da ação penal, sustentando que não havia fundamentos jurídicos para encerrar o processo sem julgamento.
Ao analisar os autos, o juiz concluiu que as alegações da defesa precisam ser melhor apuradas. “Os fatos levantados necessitam de uma produção de provas mais aprofundada”, destacou na decisão.
Com isso, o magistrado determinou o prosseguimento do processo e a marcação de audiência de instrução e julgamento para ouvir testemunhas e demais envolvidos no caso.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE ABERTURA COM PRAZO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE ABERTURA COM PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2025 – COMPRAS.GOV 90118/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia através da Comissão de Contratação informa os interessados sobre a Abertura do Pregão Eletrônico supracitado após revisão e resposta ao pedido de esclarecimento ao termo de referência.
Objeto: Aquisição de Material Esportivo para atender as demandas da Gerência de Esporte, da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes no âmbito dos projetos sociais, escolinhas esportivas, campeonatos municipais (urbanos e rurais), eventos esportivos e ações de incentivo à prática esportiva no município de Brasiléia/AC.
Abertura: 06/10/2025
Horário: 09:30 (horário de Brasília)
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 19/08/2025 nos seguintes endereços eletrônicos:
https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 17 de setembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
Criminoso brasileiro conhecido como “Calango Azul” é preso na Bolívia com com drogas e documentos falsos
Weverton Santana da Silva acumula oito mandados de prisão no Acre e é apontado como integrante de facção criminosa que atua na fronteira.
O brasileiro Weverton Santana da Silva, de apelidos “Calango Azul” e “Shangô”, foi preso na manhã de segunda-feira (16) em Riberalta, na Bolívia. Durante a abordagem, autoridades locais encontraram drogas em sua posse e descobriram que ele usava documentação falsa.
Contra o suspeito, pesam oito mandados de prisão expedidos no Acre — seis na Comarca de Plácido de Castro, um em Acrelândia e outro em Capixaba. Segundo a Polícia Civil, Weverton integra uma facção criminosa de fronteira, atuante principalmente no roubo de veículos destinados ao território boliviano.
Em Capixaba, ele é investigado por pelo menos 11 assaltos. Já em Plácido de Castro, é apontado como autor de crimes diversos, incluindo o homicídio do fazendeiro João Goiano, fato que motivou um dos últimos mandados de prisão.
O delegado Leandro Lucas informou que o documento falso usado por Weverton na Bolívia pertencia a uma vítima de roubo de quadriciclo, ocorrido em maio deste ano na zona rural de Plácido de Castro. O detalhe foi fundamental para confirmar sua identidade.
A prisão ocorreu em uma ação conjunta das forças de segurança do Brasil e da Bolívia. Segundo o delegado Aldizio Neto, da Delegacia de Capixaba, já estão em andamento tratativas para a extradição do acusado. “O objetivo é garantir que ele responda pelos crimes cometidos em território nacional”, destacou.
Com a extradição, o suspeito deverá ser transferido para o sistema prisional acreano, onde ficará à disposição da Justiça para responder por crimes como homicídio, roubo e uso de documento falso, cujas penas podem variar de 4 a 30 anos de prisão.
