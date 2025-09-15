fbpx
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

Publicado

37 minutos atrás

em

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

 AVISO DE LICITAÇÃO 

 Pregão Eletrônico SRP nº 27/2025 

  1. OBJETO 

Registro de Preços para a locação, montagem e desmontagem de tendas e suas estruturas, com objetivo de atender às necessidades do órgão gerenciador do registro de preços, tanto na capital quanto no interior do estado do acre, conforme quantidades e especificações contidas neste edital e seus anexos. 

  1. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS. 

Local da realização: www.redeempresas.com.br; 

Término do prazo para envio de propostas: 23 de setembro de 2025 às 10h45min; 

Início da sessão de disputa de preço: 23 de setembro de 2025 às 11:00h. 

Será sempre considerado o horário de Brasília. 

  1. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS. 

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública. 

Rio Branco-AC, 15 de setembro de 2025. 

Para 70% dos empresários, carga tributária é o maior problema do Custo Brasil, revela pesquisa inédita da CN

Publicado

15 minutos atrás

em

15 de setembro de 2025

Por

Falta de qualificação de mão de obra aparece em segundo lugar (62%) entre as dificuldades que emperram a competitividade da economia brasileira

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que 70% dos empresários industriais consideram honrar tributos como o principal vilão do Custo Brasil. Em seguida, aparece a dificuldade em “contratar mão de obra qualificada”, com 62%; seguido de “financiar o negócio”, 27%; “segurança jurídica e regulatória”, 24%; e “competitividade justa”, 22%. Encomendada ao Instituto de Pesquisas Nexus, a pesquisa ouviu 1.002 empresários de indústrias de pequeno médio e grande portes, das cinco regiões brasileiras, entre 14 de julho a 07 de agosto de 2025.

Confira a pesquisa:

Pesquisa Custo Brasil.pdf(1,3 MB)

Os entrevistados citaram outros entraves à performance dos negócios no Brasil, como o acesso a insumos básicos, com 20%; inovar, 14%; infraestrutura, 12%; acessar serviços públicos, 10%; integração internacional, 4%; e abrir um negócio e retomar ou encerrar o negócio com 3%.

A pesquisa integra a nova campanha Custo Brasil que a CNI lança nesta segunda-feira (15). O objetivo é mostrar o impacto do Custo Brasil na rotina dos brasileiros e possíveis caminhos para superar os problemas de ineficiência. O termo foi criado no fim da década de 1990 para identificar conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que prejudica o ambiente de negócios, encarece os custos das empresas, atrapalha investimentos e compromete a competitividade do país.

“Todos os anos, jogamos fora mais de 20% do PIB brasileiro por não resolvermos dificuldades estruturais, como tributos, financiamento, qualificação de pessoas e infraestrutura. Esse é preço do Custo Brasil. O valor equivale aos gastos de toda a máquina estatal com servidores públicos neste ano. Diante de um cenário externo cada vez mais desafiador e instável, precisamos avançar internamente e encontrar saídas para melhorar nosso ambiente de negócios. Qual país pode se dar ao luxo de desperdiçar tanto dinheiro?”, avalia o presidente da CNI, Ricardo Alban.

Custo Brasil cresceu nos últimos anos e tem grande impacto para o consumidor

De acordo com o levantamento, a maioria dos empresários industriais (77%) acredita que o Custo Brasil aumenta os preços finais pagos pelos consumidores. A percepção é maior no Nordeste: para 93% dos respondentes o Custo Brasil resulta em aumento expressivo nos preços, seguido pelas regiões Sul (87%), Sudeste (78%), Norte/Centro Oeste (76%).

Para 64% dos empresários, o impacto do Custo Brasil cresceu nos últimos três anos, refletindo no aumento nos preços. Portanto, 78% dos entrevistados acreditam que reduzir o Custo Brasil é prioridade estratégica para as empresas.

O que mais encarece o Custo Brasil

Comparado com países ricos, a pesquisa mostra que honrar tributos (66%), financiar o negócio (66%), retomar ou encerrar o negócio (60%) são os fatores que mais encarecem a competitividade internacional na percepção do empresariado.

“Precisamos reduzir o Custo Brasil para promover a competitividade da indústria e um ambiente de negócios mais eficiente, estimulando a indústria brasileira tanto no mercado interno quanto externo. Isso faz com que os brasileiros possam acessar produtos mais baratos e melhorar sua qualidade de vida”, explica o vice-presidente da CNI, Léo de Castro.

Sobre as consequências da inércia em relação ao Custo Brasil, o cenário mais temido é o aumento de falências e fechamento de empresas (24%), seguido de possibilidade de crise e a recessão econômica (19%), além da perda de competitividade (10%).

Juros menores impulsionariam investimentos

Em um cenário com o Custo Brasil reduzido, 77% dos empresários industriais afirmaram que aumentariam o nível de investimento em sua empresa caso a taxa de juros aplicada a empréstimos para pessoas jurídicas fosse reduzida pela metade. Entre esses, 31% indicam que o investimento “aumentaria muito” e 46% que “aumentaria”.

A maioria dos entrevistados (56%) também afirma que a redução de processos trabalhistas impulsionaria a contratação de mão de obra. Além disso, 46% afirmaram que adotariam a estratégica de empregar mais trabalhadores e aumentar o investimento simultaneamente.

“A pesquisa revela um forte consenso no setor empresarial: a redução dos processos trabalhistas e taxas de juros são um gatilho direto para um ciclo virtuoso de crescimento econômico, impactando positivamente tanto a geração de empregos quanto o investimento privado”, ressalta o vice-presidente da CNI.

Campanha Custo Brasil

A Confederação Nacional da Indústria traz a campanha Custo Brasil para mostrar como os vilões desse impacto financeiro atuam para encarecer tudo, travar a competitividade industrial e frear o desenvolvimento econômico e sustentável do país.

De forma lúdica, a CNI apresenta seis personagens que são os principais fatores para a conta de R$ 1,7 trilhão por ano desperdiçados no Brasil, de acordo com dados do Observatório Custo Brasil (OCB). Jurássio, o monstro que representa a alta taxa de juros; a Infradonha, com o custo das obras paradas e as consequências da ausência de ampliação e diversificação da matriz logística; o Burocratus, com a morosidade da burocracia; Custo Circuito, que representa o valor da energia para lares e empresas; o Tributácio, mostrando que os tributos estão por todos os lados; e o Baiacusto, que reúne o peso de todos eles, representando as perdas do Custo Brasil.

A campanha mostra como cada vilão, embora invisíveis, impactam a vida dos brasileiros e sufocam a economia. Para vencê-los, a CNI traz caminhos de como evitar esse desperdício que tanto pesa no bolso e que reduz, anualmente, 20% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Para conhecer a campanha, acesse o site e veja como combater esses monstrinhos e como esse dinheiro gasto com o Custo Brasil poderia ser investido em benefícios para a população.

Ministério Público do Acre celebra 62 anos em sessão solene na Aleac

Publicado

56 minutos atrás

em

15 de setembro de 2025

Por

Governador Gladson Cameli e autoridades destacam papel essencial da instituição na defesa da democracia e dos direitos fundamentais

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) foi homenageado, na manhã desta segunda-feira (15), em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), pelos 62 anos de sua criação. A cerimônia contou com a presença do governador Gladson Cameli e diversas autoridades, que ressaltaram a relevância da instituição na defesa da ordem jurídica, da democracia e dos direitos fundamentais.

A solenidade é fruto do requerimento nº 58/2025, de autoria do deputado estadual Eduardo Ribeiro (PSD), e reuniu autoridades, parlamentares, membros do Ministério Público e convidados para destacar a importância da instituição na defesa da sociedade acreana.

Criado em 26 de julho de 1962, o MPAC atua como guardião da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo responsável pela investigação e processamento de crimes, fiscalização de leis em áreas como meio ambiente, saúde e direitos humanos, além da promoção de ações civis públicas em defesa do patrimônio público.

Durante a solenidade, o governador Gladson Cameli destacou a importância do órgão para o Estado. “A história do Ministério Público se mistura com a própria história do povo do Acre, seja na fiscalização das leis, no uso adequado dos recursos públicos ou no compromisso com a justiça”, afirmou.

O procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro, agradeceu a homenagem e ressaltou a trajetória sólida da instituição ao longo das últimas seis décadas. Já o deputado estadual Eduardo Ribeiro, autor do requerimento que originou a sessão, lembrou a atuação do MPAC em momentos decisivos da história acreana e o compromisso com a aproximação da sociedade por meio de programas como MP na Comunidade.

A solenidade reafirmou o papel do Ministério Público acreano como aliado no fortalecimento da cidadania e no desenvolvimento econômico e social do Estado.

VEJA VÍDEO REPORTAGEM

Saúde na Comunidade chega à 120ª edição com mais de 136 mil atendimentos em Epitaciolândia

Publicado

1 dia atrás

em

14 de setembro de 2025

Por

“Um programa que transforma vidas”: Epitaciolândia tem muito a comemorar! O programa Saúde na Comunidade alcançou a marca histórica de 120 edições, levando cuidado, acolhimento e dignidade para cada canto do município. Ao longo dessa trajetória, já foram realizados mais de 136 mil atendimentos, consolidando a iniciativa como uma das mais importantes políticas públicas de saúde da região.

Na edição comemorativa, foram oferecidos atendimentos em diversas especialidades médicas, como Pediatria, Ginecologia, Ortopedia, Cardiologia, Oftalmologia, Psiquiatria e Nutrologia. Só nesta etapa, foram registrados 448 atendimentos especializados, que somados aos demais serviços disponibilizados, totalizaram 2.209 atendimentos. Além disso, foram distribuídas mais de 500 marmitas, reforçando o cuidado integral às famílias.

Cada atendimento vai além de um simples serviço médico: é um gesto de dedicação, esperança e compromisso com a população de Epitaciolândia.

Compromisso da gestão

O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Sérgio Mesquita, destacou a evolução do programa ao longo dos anos:

“A cada ano ampliamos o leque de opções. Se no início tínhamos cerca de 20 a 25 profissionais, hoje já contamos com mais de 50, oferecendo especialidades como ultrassonografia, ginecologia, infectologia, ortopedia, cardiologia, psiquiatria e nutrologia. O programa nasceu para atender as comunidades de forma itinerante, mas também fortalece os serviços oferecidos diariamente na zona urbana, garantindo mais qualidade de vida para a população.”

Já o prefeito Sérgio Lopes reforçou a importância da marca alcançada: “Chegar à 120ª edição do Saúde na Comunidade representa um grande avanço para a saúde de Epitaciolândia. Desde o início do programa estabelecemos a meta de realizar 25 edições por ano, e neste quinto ano de gestão já estamos chegando à 20ª edição em 2025, com a previsão de encerrar o ano com 130 edições concluídas. É sempre uma alegria estar junto às comunidades, levando saúde preventiva e cuidando das pessoas.”

Um programa que transforma vidas

O Saúde na Comunidade nasceu com a proposta de levar atendimento médico e serviços essenciais até as áreas mais distantes, fortalecendo a presença do poder público e garantindo que ninguém fique sem acesso à saúde de qualidade.

Com resultados expressivos e o reconhecimento da população, o programa segue como um dos pilares da atual gestão, reafirmando o compromisso de que “cuidar de gente é a nossa missão”.

