Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico no 20/2025
1. OBJETO
Aquisição de solução para detecção e identificação para inventários de ativos do SEBRAE/AC, baseado em RFID, conforme condições especificadas nestes edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 23 de setembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 23 de setembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 12 de setembro de 2025.
Chacina em Epitaciolândia: casal é executado dentro de casa e filha de 2 anos é baleada na cabeça
Crime ocorreu na noite desta quinta-feira (11), no Bairro da Glória; menina foi socorrida com vida e segue em estado grave
Uma chacina chocou a cidade de Epitaciolândia na noite desta quinta-feira (11). Um casal, identificado como Darliane Carneiro Alves, de 21 anos, e Cristhofer Kenndedy Pontes, de 20, foi assassinado a tiros dentro de casa, na Rua Elias Nogueira, no Bairro da Glória. A filha do casal, de apenas 2 anos, foi baleada na cabeça e socorrida em estado gravíssimo.
Segundo informações iniciais, ao menos dois homens armados invadiram a residência e abriram fogo contra as vítimas. Darliane foi atingida ainda na porta da casa, enquanto tentava proteger a filha, que acabou ferida no rosto. A criança foi encontrada chorando debaixo do corpo da mãe e levada às pressas por uma equipe do SAMU.
Cristhofer tentou fugir, mas foi encurralado no banheiro, onde acabou executado com diversos disparos na cabeça e no corpo. Após o crime, os suspeitos fugiram sem deixar pistas.
O casal era monitorado pela Justiça com o uso de tornozeleiras eletrônicas, após terem sido presos em agosto deste ano por receptação e tráfico de drogas em uma operação da Polícia Civil. A motivação do crime ainda é investigada, mas a polícia não descarta a hipótese de acerto de contas.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia, enquanto a Polícia Civil de Epitaciolândia assumiu as investigações.
Veja vídeos:
Prefeitura de Brasileia e Governo do Estado realizam audiência pública para regularização fundiária no bairro Nazaré
A Prefeitura de Brasileia, em parceria com o Governo do Estado do Acre, realizou nesta quinta-feira dia 11, audiência pública na comunidade Nazaré para tratar da regularização fundiária de mais de 200 lotes, em uma área de aproximadamente 88.700 metros quadrados.
A medida deve beneficiar diretamente mais de 200 famílias, trazendo segurança jurídica, qualidade de vida e valorização social e econômica para a comunidade.
Esse processo teve início a partir de um pedido do prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, e resultou na assinatura do Termo de Cooperação Técnica nº 003/2025 entre o Governo do Estado, representado pela SEHURB, e a Prefeitura de Brasileia.
Participaram do encontro o prefeito Carlinhos do Pelado, a representante da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB), Ariádne Wassem, o representante do cartório local, Dr. Rodrigo Azevedo, além do presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, e os vereadores Djhailson Américo, Careca Gadelha, Almir Andrade e Lucélia Borges.
Em seu discurso, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância dessa ação. “A regularização fundiária é um compromisso da nossa gestão com a dignidade das famílias. Estamos garantindo que cada morador tenha o título de sua propriedade, o que representa segurança, oportunidade de acesso a crédito e, principalmente, tranquilidade para construir o futuro”, afirmou.
A representante da SEHURB, Ariádne Wassem, reforçou o papel do Estado na parceria com o município. “Essa é uma conquista construída em conjunto. O governo do Estado tem investido para assegurar que comunidades como o bairro Nazaré possam ter acesso a seus direitos. A regularização traz benefícios não só individuais, mas também coletivos, valorizando toda a região”, destacou.
Morador da comunidade, Paulo Cavalcante celebrou o anúncio. “É um sonho antigo. Ter a documentação do nosso terreno é a certeza de que ninguém vai nos tirar daqui. É mais do que um papel, é o reconhecimento de uma vida inteira de trabalho e dedicação à comunidade”, disse.
A audiência também foi um espaço para esclarecimento de dúvidas, sugestões e participação ativa da comunidade, principalmente sobre o processo de cadastramento. Entre os dias 22 e 26 de setembro, equipes da SEHURB irão visitar os moradores em suas residências para realizar o cadastramento das famílias e a atualização dos documentos pessoais.
A comunidade Nazaré já conta com importantes investimentos iniciados ainda na gestão da ex-prefeita Fernanda Hassem, como rede de água encanada, ruas asfaltadas e sinalizadas, calçamento com acessibilidade, iluminação pública, coleta regular de lixo e a proximidade da UBS Simão Mansour Bartha. Além disso, está em andamento a construção de uma creche e, com a regularização, as famílias poderão acessar financiamentos e programas públicos voltados para habitação e melhorias urbanas.
Acre e Rio Branco estão em alerta para Síndrome Respiratória Aguda Grave
O Acre, junto com sua capital, Rio Branco, está entre os estados e capitais que apresentam nível de alerta para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), segundo o último Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado na última semana. A análise contempla a Semana Epidemiológica (SE) 35, de 24 a 30 de agosto.
Segundo o boletim, 14 estados, incluindo o Acre, registram incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, mesmo sem crescimento na tendência de longo prazo, no período analisado.
O boletim revela, ainda, que, entre as 27 capitais brasileiras, nove apresentam nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco nas últimas duas semanas, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo. Entre elas está Rio Branco. Conforme o estudo, o aumento de casos em Rio Branco apresenta um padrão de oscilação.
As autoridades de saúde reforçam a importância da vigilância contínua e da adoção de medidas preventivas, principalmente para grupos mais vulneráveis, a fim de reduzir a propagação da SRAG em todo o país.
O InfoGripe é uma iniciativa do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada ao monitoramento contínuo de SRAG no país, oferecendo suporte às vigilâncias em saúde para identificar áreas prioritárias para ações de prevenção e resposta a eventos de saúde pública.
