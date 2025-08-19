Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 24/2025

OBJETO

Registro de preços para confecção de materiais promocionais e produção de troféus personali-zados EMPRETEC 5D conforme condições especificadas neste edital e seus anexos.

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.

Local da realização: www.redeempresas.com.br;

Término do prazo para envio de propostas: 27 de agosto de 2025 às 10:50h;

Início da sessão de disputa de preço: 27 de agosto de 2025 às 11:00h.

Será sempre considerado o horário de Brasília.

ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.

Rio Branco-AC, 19 de agosto de 2025.

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 15/2025

OBJETO

Contratação de empresa para realizar manutenção das instalações elétricas na sede do SE-BRAE/AC, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.

Local da realização: www.redeempresas.com.br;

Término do prazo para envio de propostas: 28 de agosto de 2025 às 10h45min;

Início da sessão de disputa de preço: 28 de agosto de 2025 às 11:00h.

Será sempre considerado o horário de Brasília.

ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.

Rio Branco-AC, 19 de agosto de 2025.

