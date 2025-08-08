Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 23/2025
- OBJETO
Registro de preços para fornecimento de material de expediente, em atendimento às demandas do órgão gerenciador do registro de preços, no município de rio branco conforme condições es-pecificadas neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 18 de agosto de 2025 às 10:45h;
Início da sessão de disputa de preço: 18 de agosto de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 08 de agosto de 2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2025 – COMPRAS.GOV 90118/2025
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de materiais esportivos, visando atender as atividades desenvolvidas pela Gerência de Esporte, da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes no âmbito dos projetos sociais, escolinhas esportivas, campeonatos municipais (urbanos e rurais), eventos esportivos e ações de incentivo à prática esportiva no município de Brasiléia/AC.
Data da Abertura: 27 de agosto de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 11/08/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 08 de agosto de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2025 – COMPRAS.GOV 90019/2025
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições prontas, devidamente acondicionadas e transportadas, bem como refeições na modalidade self-service, destinadas a atender às demandas das diversas Secretarias Municipais de Brasiléia – AC.
Data da Abertura: 26 de agosto de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 11/08/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 08 de agosto de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 005/2025 – COMPRAS.GOV 90005/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) situadas nas zonas urbana e rural do município de Brasiléia/AC, em atendimento às propostas firmadas entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Brasiléia, por meio dos seguintes convênios: Convênio nº 09622.055000123-001 – Reforma da UBS Pedro Oliveira; Convênio nº 09622.055000123-002 – Reforma da UBS Francisco Assis; e Convênio nº 09622.055000123-003 – Reforma da UBS Raimunda Antônia.
Data da Abertura: 29 de agosto de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 12/08/2025 através do e-mail [email protected] como também nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 08 de agosto de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Agente de Contratação
Homem é executado enquanto dormia em área de invasão em Epitaciolândia
Um homem de 26 anos foi executado a tiros enquanto dormia em um sofá, na região conhecida como “Invasão da Nazinha”, no bairro Liberdade, município de Epitaciolândia (AC).
O corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (8), por volta das 8h, em uma área de difícil acesso, localizada em uma região de barrancos.
A vítima foi identificada como Israel Souza de Oliveira, natural de Epitaciolândia. Segundo informações preliminares, moradores relataram ter ouvido disparos por volta das 20h da quinta-feira (7), mas, devido à periculosidade da área — marcada por disputas entre facções criminosas —, ninguém acionou a polícia naquele momento.
Somente na manhã desta sexta-feira, ao notarem o corpo imóvel e marcas de sangue sob o sofá, vizinhos acionaram a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML), que foi ao local para realizar o resgate.
De acordo com a perícia técnica, Israel foi morto com um tiro na nuca e dois nas costas, o que indica que ele provavelmente foi assassinado enquanto dormia.
A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os autores e a motivação do crime.
Novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.
Polícia encontra corpos carbonizados de fugitivos do presídio de Rio Branco em área de fronteira com a Bolívia
Crime teria relação com disputa interna do Comando Vermelho; restos mortais estavam em área rural com indícios de extrema violência
A Polícia Civil do Acre encontrou, na tarde desta quinta-feira (7), restos mortais que seriam de fugitivos do Presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco. Os corpos estavam em uma residência incendiada localizada em um ramal da Vila Mapajo, na zona de fronteira entre o município de Capixaba (AC) e a Bolívia.
De acordo com informações preliminares, cinco brasileiros foragidos estariam no local no momento do crime. Foram localizados dois corpos carbonizados e fragmentos ósseos, incluindo um crânio humano, o que indica ao menos três vítimas. A cena foi descrita pelos investigadores como de extrema violência, com restos humanos espalhados por todo o terreno.
No local havia diversos porcos soltos, e a suspeita é que os animais tenham devorado parte dos cadáveres e espalhado ossos pela vegetação e por córregos próximos à residência.
As investigações apontam que o crime pode estar relacionado a uma disputa interna no Comando Vermelho. A principal linha de apuração sugere que os foragidos brasileiros teriam cometido um crime em território boliviano, o que motivou o confronto entre integrantes da facção e culminou no assassinato das vítimas, seguido da queima da casa.
O caso foi registrado como homicídio qualificado. Desde a quarta-feira (6), a polícia já havia recebido informações sobre a presença de foragidos escondidos na zona rural da Bolívia. Conforme as investigações, fazendeiros com vínculos com o Comando Vermelho estariam oferecendo abrigo a criminosos na região.
Com apoio da Polícia Civil de Plácido de Castro e autorização das autoridades bolivianas, equipes brasileiras cruzaram a fronteira acompanhadas de agentes bolivianos para realizar a busca pelos corpos.
Segundo a polícia, ao menos 15 fugitivos ainda estariam escondidos na área rural do país vizinho. A identificação oficial dos corpos só será possível após exames de DNA e perícia detalhada. As investigações seguem em curso.
