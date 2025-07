Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

Gerson da Silva Gonçalves, de 25 anos, teria rompido tornozeleira eletrônica e estava com mandado de prisão em aberto

O jovem Gerson da Silva Gonçalves, de 25 anos, que morreu na tarde desta quinta-feira (10) após colidir com um poste enquanto pilotava uma motocicleta no Ramal do Polo, em Brasiléia, era foragido da Justiça. A informação foi confirmada pelas autoridades após a identificação oficial e consulta ao sistema nacional.

O acidente ocorreu por volta das 16h, quando Gerson trafegava pelo ramal de acesso à BR-317, no km 4 da Estrada do Pacífico, e perdeu o controle da moto em uma curva, colidindo violentamente contra um poste. Ele morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar do 5º Batalhão foram acionadas e constataram o óbito. A área foi isolada até a chegada da Polícia Técnica e da Polícia Civil, que realizaram a coleta de informações para o laudo pericial. Diferente do procedimento habitual, o corpo de Gerson não foi transferido para o Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, permanecendo no Hospital Regional Raimundo Chaar, onde serão realizados os exames forenses.

Durante a checagem dos dados, foi identificado um mandado de prisão em aberto contra Gerson, emitido pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas de Rio Branco. Ele havia sido condenado a 17 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, mas estava em liberdade provisória. As autoridades informaram que ele teria rompido a tornozeleira eletrônica no fim de 2024 ou início de 2025, agravando ainda mais sua situação judicial.

Gerson trabalhava como entregador na cidade. A polícia segue buscando imagens de câmeras de segurança na região para esclarecer as circunstâncias do acidente e concluir o laudo técnico.

