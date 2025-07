Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

A Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, cumpriu, na última quinta-feira, 1º, um mandado de prisão preventiva contra A. L. do C., acusado de estupro de vulnerável contra sua própria sobrinha, uma criança identificada pelas iniciais Á. M. L. M.

O caso chegou ao conhecimento da autoridade policial após à vítima dar entrada em uma unidade hospitalar com lesões na região anal. Diante da gravidade dos indícios, o delegado Luccas Vianna Santos instaurou imediatamente inquérito policial e determinou o início das investigações.

Com o avanço das diligências, foi possível identificar a autoria do crime. O delegado então representou pela prisão preventiva do suspeito, que teve o pedido acatado pelo Poder Judiciário. A equipe da Polícia Civil localizou e prendeu o acusado, que agora se encontra à disposição da Justiça.

“A atuação rápida e precisa da equipe demonstra nosso compromisso com a proteção das crianças e com o combate firme aos crimes sexuais. Seguiremos atuando com rigor para que casos como esse não fiquem impunes”, afirmou o delegado Luccas Vianna.

A Polícia Civil segue com as investigações para reunir todas as provas necessárias à responsabilização do autor, reforçando seu compromisso com a proteção dos mais vulneráveis e com a defesa da dignidade humana.

