Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

Investigação aponta que Marcelo Pinheiro, de 50 anos, pode ter jogado o carro contra carreta; Polícia Civil apura o caso

A Polícia Científica confirmou, na manhã desta sexta-feira (27), que o empresário Marcelo Pinheiro da Silva, de 50 anos, estava sozinho no veículo no momento do grave acidente ocorrido na tarde de quinta-feira (26), na BR-364, nas proximidades do município de Acrelândia, interior do Acre.

Inicialmente, havia a suspeita de que duas pessoas estivessem na picape Fiat Strada que colidiu frontalmente contra uma carreta carregada com pedras. No entanto, a conclusão do perito criminal Haley Márcio Vilas Boas, do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, descartou essa hipótese.

Segundo o laudo preliminar, os indícios coletados no local sugerem que Marcelo Pinheiro teria jogado o carro contra a carreta que trafegava no sentido oposto. O impacto foi tão violento que o veículo de passeio pegou fogo, impossibilitando qualquer chance de socorro.

Os restos mortais da vítima foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e liberados no início da manhã desta sexta-feira para os procedimentos funerários.

A Polícia Civil do município de Acrelândia instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do acidente, incluindo a possibilidade de que tenha havido intencionalidade na manobra que resultou na tragédia.

