Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL DE CONTRATAÇÃO

AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 008/2025

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, Estado do Acre, através da Comissão de Contratação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO da abertura do processo licitatório do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2025 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, instalação, desinstalação e manutenção de ar condicionados de 9.000 a 30.000 btus tipo split inverter e split comum, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias municipais e órgãos da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia/AC), marcada para o dia 05/06/2025 às 09h00min (nove horas), está SUSPENSA, para correções no edital que afetam a formulação das propostas, sendo que nova data será marcada e dada divulgação legal, conforme art. 55 § 1 da lei n° 14.133/2021.

Epitaciolândia/AC, 30 de maio de 2025.

Agleison Rodrigues dos Santos

Agente de Contratação

Decreto nº 072/2025

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários