Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue investindo na melhoria da saúde pública do município. Nesta segunda-feira (26), realizou a entrega da Unidade de Saúde Francisco Caetano da Silva, localizada na Rua Mauri Sérgio Nº 198, Bairro Adalberto Aragão, que passou por uma ampla reforma, modernização e adequação de seus espaços.

A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, o vereador Raimundo Neném, o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, o diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Klowbey Pereira, além dos líderes comunitários e moradores da região, que celebraram mais esse avanço para a saúde municipal.

O investimento total na obra foi de R$ 788.995,94, com início em 11 de março, representando mais um compromisso da gestão com a valorização da atenção primária e o fortalecimento dos serviços de saúde.

A unidade, que possui uma área construída de 336,83 m², recebeu melhorias em toda sua estrutura. Entre os serviços executados estão: demolição e retirada de estruturas antigas; execução de infraestrutura e superestrutura; renovação de cobertura; paredes; revestimentos; pisos; além de pintura; instalação de novas bancadas; esquadrias; louças e metais. Foram também completamente revisadas e atualizadas as instalações elétricas e hidrossanitárias, proporcionando mais segurança e conforto para servidores e usuários.

Com a entrega da obra, a unidade Francisco Caetano da Silva passa a contar com espaços modernos e adequados para atender com qualidade a comunidade.

O presidente do bairro Adalberto Aragão, Vandré Bernardo, evidenciou a importância da obra para a população local. “Essa era uma reivindicação antiga da comunidade. Hoje comemoramos a entrega de uma unidade ampla, moderna e no padrão que esperávamos. Agradecemos à Prefeitura e à gestão do prefeito Tião Bocalom pelo excelente trabalho”, agradeceu o líder comunitário.

O secretário Rennan Biths reforçou que a entrega da Unidade Francisco Caetano da Silva reflete a seriedade e o compromisso da gestão.

“Esse é mais um momento que consolida o trabalho da Prefeitura na área da saúde. Estamos entregando a 37ª unidade reformada, mas mais do que prédios, entregamos serviços de qualidade para a população. Essa unidade conta com equipe completa — médicos, enfermeiros, técnicos, dentistas e farmacêuticos.

Quero parabenizar os servidores que mantiveram o atendimento mesmo durante a reforma, essa entrega representa um novo momento para a comunidade e esperamos que esse ambiente mais digno e estruturado impacte positivamente na vida das pessoas”, destacou o secretário.

Durante o evento, o prefeito Tião Bocalom destacou a felicidade de estar inaugurando mais uma obra para garantir um atendimento mais humanizado e eficiente.

“Com alegria, entregamos mais uma Unidade de Saúde reformada na capital. Quando assumimos, muitas estavam em condições precárias. Esta é a 37ª unidade revitalizada, e já temos licitação para reformar mais 20, com o apoio do senador Márcio Bittar. Nosso objetivo é garantir ambientes adequados, oferecendo um atendimento mais humanizado tanto para os pacientes quanto para os profissionais. A população merece espaços dignos e um serviço de saúde que acolha e atenda bem.”

