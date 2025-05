Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

Ozeias Carvalho Maia, de 30 anos, foi morto após uma discussão dentro de uma residência no bairro José Hassem; autor do crime fugiu e segue foragido

Um homem identificado como Ozeias Carvalho Maia, de 30 anos, foi morto com um golpe de arma branca na noite deste domingo (25), durante uma confraternização em uma residência localizada na rua Satiro Bento, no bairro José Hassem, município de Epitaciolândia, interior do Acre.

De acordo com informações preliminares, a vítima estava no local acompanhada de outras pessoas quando se envolveu em uma discussão com outro homem, ainda não identificado. Durante o desentendimento, o suspeito se dirigiu até a cozinha do imóvel, pegou uma faca e desferiu um golpe fatal contra Ozeias. Em seguida, fugiu do local tomando rumo ignorado.

A vítima ainda chegou a caminhar até o sofá da casa, onde caiu e morreu antes da chegada do socorro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito no local.

Segundo a polícia, Ozeias estava em regime semiaberto e utilizava tornozeleira eletrônica, sendo monitorado pela Justiça do Acre. O mesmo morava na zona rural e havia mudado para cidade a cerca de um mês.

A área foi isolada por guarnições do 5º Batalhão da Polícia Militar para os trabalhos da perícia técnica e remoção do corpo, que deverá ser transferido para Rio Branco, onde passará por exames no Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Polícia Civil de Epitaciolândia. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.





Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários