Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve em Rio Branco para uma reunião com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Desembargador Júnior Alberto. O encontro teve como foco o fortalecimento da cidadania no município, com ênfase na inclusão eleitoral e na educação da população indígena.

Durante a conversa, foi discutida a formalização de um Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura e o TRE-AC para a implementação do projeto “Eleitor Alfabetizado”, que busca garantir o acesso à educação e à regularização eleitoral de cidadãos em situação de vulnerabilidade educacional. Também foi alinhada a realização de uma audiência pública na Aldeia Jatobá, onde serão ofertados serviços como emissão de título de eleitor e atualização cadastral.

O prefeito destacou a importância dessa parceria para o município. “Estamos trabalhando para que todos os cidadãos de Assis Brasil tenham acesso aos seus direitos. A parceria com o TRE-AC reforça nosso compromisso com a inclusão social e com o respeito às comunidades indígenas”, afirmou Jerry Correia.

O Tribunal dará sequência aos trâmites para oficializar o acordo e organizar a audiência na aldeia, garantindo que os serviços eleitorais cheguem a todos os cantos do município.

