Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

O Acre registrou a menor taxa de desemprego dos últimos 13 anos, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), com a Pnad Contínua, divulgada nesta sexta-feira, 14. E, para fortalecer ainda mais um dos motores principais dessa engrenagem, o governador Gladson Cameli esteve reunido com empresários em uma noite de celebração e importantes ações no segmento, que tem sido fortalecido pela gestão de Cameli.

A noite de sexta foi marcada pela posse da nova diretoria da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) e também o anúncio de uma cooperação inédita entre a Junta Comercial do Acre (Juceac) e Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), que assinaram um acordo de cooperação técnica, fortalecendo o ambiente de negócios no estado.

O objetivo principal é promover ações conjuntas que estimulem o desenvolvimento econômico e a simplificação de processos para empresários locais.

E a primeira medida anunciada foi a implantação da Carteira de Identidade Empresarial, que passa a ser emitida pela Juceac e Federacre e garante uma identificação oficial para os empresários acreanos, facilitando o acesso a diversos serviços e benefícios oferecidos pela federação.

O governador Gladson Cameli destacou que os muito indicadores positivos que o estado tem registrado nos últimos anos, como, por exemplo, a queda do desemprego, faz parte de um elo construído com diálogo, respeito e fortalecimento dos parceiros do poder público, incluindo o setor privado.

“A iniciativa privada é fundamental para o desenvolvimento do Estado e aquece a nossa economia. O sucesso da Acisa e de todo setor empresarial é o sucesso do governo e, por isso, temos que estar cada vez mais unidos, somando forças para criarmos novos postos de trabalho. A história vai mostrar que o Acre está no caminho certo, respeitando e fomentando o ambientes de negócios”, destacou.

Desde 2022, o desemprego está em queda no estado, saindo de 7,5% em 2023 para 6,4% em 2024. Outro dado relevante que o IBGE mostra é a ampliação do índice de ocupação, de 42,3% em 2020 para 48,7% no ano passado. O rendimento médio mensal também subiu entre 2023 e 2024, de R$ 2.459 para R$ 2.563.

De acordo com a presidente da Juceac, Nayara Honorato, há mais de 30 mil empresas ativas e constituídas no estado. Para ela, somente as políticas públicas implantadas pelo governo podem resultar em um ambiente de negócios seguro para investimentos no estado.

“Nós entendemos que uma iniciativa privada fortalecida vai gerar emprego na ponta. Então, nada mais justo que as políticas voltadas para a iniciativa privada iniciem onde elas nascem. Hoje nós celebramos um termo de cooperação técnica entre a Federacre e a Acisa, que visa a gente fazer ações em conjunto que beneficiam os empresários do nosso estado”, pontuou.

O governador se dirigiu aos empresários, garantindo parceria e colocando a equipe à disposição para que o estado possa avançar cada vez mais e se desenvolver economicamente.

“As parcerias vão continuar, porque temos que dar as mãos, otimizar nossas equipes para poder gerar emprego e renda e esquentar a economia. O Estado precisa de cada um fortalecido, porque não adianta o poder público querer fazer tudo sozinho se não tivermos um setor privado fortalecido”, frisou.

A cerimônia foi marcada ainda por muita emoção, com a entrega de homenagens a empresários que fizeram história no Acre. Uma delas foi em memória de Rodrigo Pires, morto em um acidente de carro ano passado. Os pais, Gilberto Pires e Estela Pires, receberam a comenda relembrando o legado do filho. Um prêmio que leva o nome do empresário também foi lançado na ocasião.

