Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

Sérgio Lopes discutiu destinação de emendas e projetos para o município junto com os prefeitos de Bujari e Xapuri que também participaram do encontro, reforçando parcerias em prol do desenvolvimento regional

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, reuniu-se com o senador Márcio Bittar (MDB-AC) nesta quarta-feira (12), em Brasília. O encontro, realizado no gabinete do parlamentar, teve como objetivo principal discutir a destinação de emendas parlamentares e a liberação de recursos federais para o município. Durante a reunião, foram abordadas pautas prioritárias para o desenvolvimento de Epitaciolândia, com foco no fortalecimento da infraestrutura e na melhoria dos serviços públicos oferecidos à população.

Sérgio Lopes destacou a importância da parceria com o legislativo federal para impulsionar projetos que beneficiem diretamente a cidade. “Essa articulação é essencial para garantir investimentos que transformem a realidade de Epitaciolândia”, afirmou o prefeito. O senador Márcio Bittar reforçou o compromisso de apoiar as demandas do município, visando ao crescimento econômico e social da região.

A expectativa é que os recursos discutidos no encontro sejam liberados ainda no primeiro semestre, impulsionando obras e ações estratégicas para o desenvolvimento local.

A reunião contou ainda com a presença dos prefeitos; Padeiro, de Bujari, e Maxsuel Maia, de Xapuri, que também buscam apoio para projetos em seus respectivos municípios. A articulação entre os gestores municipais e o legislativo federal foi destacada como essencial para garantir avanços na região.

Sérgio Lopes ressaltou a importância do diálogo com o senador: “Essa parceria é fundamental para viabilizar investimentos que impactem diretamente na qualidade de vida da população”. O senador Márcio Bittar reforçou o compromisso de trabalhar em conjunto com os municípios para atender às demandas locais. A expectativa é que os recursos discutidos no encontro sejam liberados ainda no primeiro semestre deste ano.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários