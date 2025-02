Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

Os constantes furtos de fios na fronteira entre Brasil e Bolívia estão causando prejuízos e transtornos para a população. Além de deixarem semáforos inoperantes nas pontes que ligam Epitaciolândia, Brasiléia e Cobija, agora o problema afetou um serviço essencial: o número 193, utilizado para emergências do Corpo de Bombeiros, está fora do ar.

De acordo com informações apuradas, criminosos vêm realizando o roubo da fiação elétrica, comprometendo o funcionamento de equipamentos públicos e colocando a segurança da população em risco. Com a linha 193 inoperante, chamados de emergência precisam ser feitos por outros meios, o que pode atrasar o atendimento de ocorrências como incêndios e resgates.

As autoridades alertam que a reposição dos fios furtados demanda tempo e recursos, agravando ainda mais a situação. Enquanto o problema não é resolvido, a recomendação é que a população busque contato direto com as unidades do Corpo de Bombeiros ou utilize números alternativos para emergências.

