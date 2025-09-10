Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

AVISO DE SUSPENSÃO DO EDITAL

Pregão Eletrônico nº 18/2025

1. COMUNICADO OFICIAL – Adiamento de Certame – Edital Pregão Eletrônico nº 18/2025

Informamos que o certame relacionado ao Edital Pregão Eletrônico nº 18/2025, cujo objeto tem por finalidade a Aquisição e instalação de conjunto de racks com confinamento para ambiente de missão crítica, sistema de confinamento de corredor frio com alta disponibilidade, incluindo ar-condicionado de precisão, quadro de distribuição elétrica, pdus (power distribution units), sistema de monitoramento ambiental e de segurança, além de grupo gerador com potência nominal mínima de 60 kva, destinado a modernização do datacenter do SEBRAE/AC conforme especificações constantes neste edital e seus anexos., encontra-se suspensa por tempo indeterminado.

2. MOTIVO DO SUSPENSÃO:

A decisão foi tomada com o objetivo de garantir a transparência e eficiência do processo licitatório, priorizando o atendimento às melhores práticas administrativas.

3. PRÓXIMOS PASSOS:

Novos detalhes sobre esta licitação serão divulgados em breve nos canais oficiais do SEBRAE/AC, permitindo que todos os interessados acompanhem as atualizações e ajustem seus planejamentos conforme necessário.

Agradecemos a compreensão e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Rio Branco-AC, 10 de setembro de 2025.

