Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – AVISO DE PRORROGAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE PRORROGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 15/2025
- OBJETO
Contratação de empresa para realizar manutenção das instalações elétricas na sede do SE-BRAE/AC, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 08 de setembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 08 de setembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 04 de setembro de 2025.
Comentários
Extra
Vídeo: GEFRON apreende quase 30 kg de drogas e prende três homens na fronteira do Acre
Entre os detidos está Paulo Jorge Gonçalves, o “Picanha”, que possuía dois mandados de prisão em aberto e portava arma de uso restrito
O Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) prendeu três homens e apreendeu quase 30 quilos de drogas durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, realizada na zona rural de Rodrigues Alves, no Ramal do Bom Vento, região do Juruá. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
De acordo com a ocorrência, os agentes se depararam com os suspeitos carregando sacos e mochilas em uma trilha utilizada por organizações criminosas ligadas ao tráfico internacional de drogas entre Peru e Brasil. Na abordagem, foi encontrado um total de 29,8 kg de entorpecentes, sendo 27,8 kg de Skunk e 2 kg de cloridrato de cocaína.
Um dos detidos foi identificado como Paulo Jorge Gonçalves, vulgo “Picanha”, que portava uma pistola Glock calibre .40 com seletor de rajada, um carregador alongado com 14 munições, além de munições calibre 16. Na mochila dele também havia cocaína e celulares. Contra “Picanha”, havia dois mandados de prisão em aberto.
Os outros dois presos, Antônio Rivaldo Souza da Silva e Jean Saldanha Maia, transportavam o restante da droga em sacos. Segundo os próprios conduzidos, o entorpecente havia sido buscado no Peru.
Todos os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, incluindo armas, celulares e drogas. Os três permanecem à disposição da Justiça.
Comentários
Extra
Incompetência? Apagão pode ter causado prejuízo de mais de R$ 1 milhão na saúde de Cruzeiro do Sul
O apagão que ocorreu no último domingo, no período da tarde, expôs um prejuízo que pode ultrapassar R$ 1 milhão à saúde municipal.
A suspeita é que milhares de doses de vacinas podem ter estragado por ingerência do secretário Marcelo Siqueira.
Segundo o protocolo do Programa Nacional de Imunização (PNI), quando esse tipo de sinistro ocorre, o gestor deve determinar imediatamente o recolhimento de todas as vacinas armazenadas nos postos de saúde para a central de distribuição, que em Cruzeiro do Sul, funciona na sede do PAN, no bairro Copacabana.
Como os responsáveis pelas unidades de saúde não receberam esse comando do secretário Marcelo Siqueira, as doses ficaram por quase cinco horas armazenadas sem energia elétrica, o que pode ter estragado milhares de doses de vacina.
Há relatos de que algumas unidades estão desabastecidas das vacinas para febre amarela, tríplice viral e a vip. Alguns pacientes procuraram doses na unidade do Aeroporto Velho e foram informados pela equipe que estão indisponíveis na unidade.
Depois que o problema foi exposto por vários gestores de unidades, a secretaria tenta agora abafar o caso, mas o prejuízo financeiro pode superar um milhão de reais.
Comentários
Extra
Imóvel da União é cedido à Prefeitura de Brasileia para construção de praça turística na fronteira
A Superintendência do Patrimônio da União no Acre oficializou nesta terça-feira (03), o Termo de Cessão do espaço do antigo prédio da Receita Federal para a Prefeitura de Brasileia.
O espaço fica localizado às margens do Rio Acre e ao lado da ponte Wilson Pinheiro, ponto de ligação entre Brasiléia e Cobija (Bolívia), onde funcionava a Receita Federal e está desativado desde a grande alagação de 2015.
Com a demolição do prédio existente, será dado lugar a uma praça moderna, com área de convivência, quiosques de alimentação e estrutura para atender turistas e à geração de oportunidades para a comunidade local.
A ação da prefeitura prevê que o espaço seja um dos pontos mais movimentados da fronteira, onde já circulam diariamente centenas de visitantes vindos de outros municípios acreanos e de outros estados, além de mais de cinco mil estudantes de medicina que atravessam diariamente a ponte rumo às faculdades bolivianas.
Durante o evento, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a transformação do imóvel abandonado em um espaço de convivência simboliza uma nova fase para Brasileia. “Esse é um momento especial para a nossa cidade. Estamos recuperando um espaço que por muitos anos esteve abandonado e vamos transformá-lo em um ponto de encontro, lazer e turismo. Brasileia é porta de entrada do Acre para o mundo e merece um espaço à altura do seu potencial cultural, econômico e turístico”, afirmou.
O Superintendente do Patrimônio da União no Acre, Thiago Mourão, reforçou que a iniciativa traduz o espírito de cooperação entre os governos. “Com essa cessão, a União e o município demonstram que é possível dar um novo destino a imóveis que estavam sem uso. Em vez de permanecerem fechados e sem serventia, esses espaços voltam para a sociedade como equipamentos públicos que beneficiam a comunidade e impulsionam o turismo regional”,destacou.
A solenidade reuniu secretários municipais, servidores e moradores da cidade, que acompanharam com entusiasmo a oficialização do termo. A futura praça contará com quiosques de alimentação, áreas de lazer e atendimento ao turista, consolidando Brasileia como referência de integração cultural e econômica na fronteira acreana.
Você precisa fazer login para comentar.