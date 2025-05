Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – AVISO DE LICITAÇÃO

Wermes das Chagas, de 50 anos, sofreu múltiplas fraturas após ser atingido por veículo na Avenida Getúlio Vargas. Motorista admitiu erro e prestou socorro.

Um grave acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (15) na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da ladeira da Maternidade, no bairro Bosque, em Rio Branco. O motociclista Wermes das Chagas, de 50 anos, ficou gravemente ferido após colidir frontalmente com um carro que realizou uma conversão proibida.

Segundo relatos de testemunhas, o condutor de um veículo modelo Gol, de cor branca e placa NAD-3983, trafegava no sentido bairro-centro e tentou acessar o Canal da Maternidade realizando uma conversão à esquerda — manobra proibida naquele trecho da via. No momento da conversão irregular, o carro colidiu de frente com a motocicleta Honda Titan, de cor preta e placa QWN-5G86, conduzida por Wermes, que seguia no sentido oposto (centro-bairro).

O impacto da colisão lançou o motociclista ao solo. Ele sofreu fratura exposta no tornozelo esquerdo, fratura fechada na perna e ainda uma fratura na mandíbula. Uma ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passava pelo local, prestou os primeiros atendimentos e o encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde foi classificado como estável.

O motorista do Gol permaneceu no local, prestou assistência à vítima e assumiu a responsabilidade pelo acidente. Segundo ele, a conversão foi feita por orientação de um aplicativo de mobilidade urbana. Morador de Porto Velho (RO), o condutor afirmou que desconhecia a sinalização local e se comprometeu a arcar com os custos decorrentes do acidente.

A Polícia de Trânsito foi acionada, isolou a área para a realização da perícia e liberou os veículos para familiares da vítima. O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários