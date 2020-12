O Prefeito Eleito Dr. Sergio Lopes acompanhado do Vereador Eleito Marco Ribeiro (PSDB), o Assessor parlamentar Chiquinho Frota recebeu em sua residência na manhã desta quarta-feira 23, a visita de cortesia do Vice-Governador do Acre Major Rocha.

Dentre vários assuntos, estavam as emendas parlamentares que serão destinadas para o município de Epitaciolândia no ano que vem na próxima gestão, tendo em vista que sua irmã Deputada federal Mara Rocha (PSDB) foi apoiadora direta de Sergio Lopes nas eleições deste ano.

Sergio Lopes destacou que a visita do Vice-governador foi muito proveitosa e serviu para estreitar os laços políticos e firmar parcerias para o desenvolvimento de nossa região. “A Visita foi de cortesia más serviu para reafirmamos o compromisso de juntos trabalharmos pelo bem de Epitaciolândia”. Frisou Sergio Lopes.

Comentários