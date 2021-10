Sérgio Lopes prestigia ato de lançamento da pavimentação da Variante e licitação da Ponte da Sibéria

O Prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes, acompanhado do vereador JoséAntônio (Nego) e o Empresário/pecuarista Daniel Dorzila, estiveramprestigiando o ato de Assinatura da ordem de serviços para pavimentação daEstrada Variante e licitação da Ponte da Sibéria em Xapuri.

Na manhã deste sábado (16), em cerimônia realizada na Praça da Juventude domunicípio, foi assinada a ordem de serviço para o início da obra depavimentação da rodovia AC-380, a Estrada da Variante, a segunda via deacesso a Xapuri que vai consumir recursos da ordem de R$ 24 milhões.

No ato oficial, o governador Gladson Cameli também anunciou oficialmente a abertura do processo licitatório, cujo edital foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (15), para a construção da Ponte da Sibéria, outra reivindicação histórica da população local, que vai custar cerca de R$ 40 milhões.

Ao lado de Cameli estava o senador Marcio Bittar, responsável pela destinaçãodos recursos para o asfaltamento da Variante e também de grande parte daverba anunciada para a ponte – R$ 25 milhões. Os deputados Antônio Pedro eManoel Moraes também estavam no evento, assim como o prefeito Ubiracy Vasconcelos.

“É um dia histórico para Xapuri, essa data em que a gente, com muito esforço ededicação de toda a nossa equipe de governo, sem esquecer de destacar acontribuição dos nossos parlamentares, anunciamos esse importante pacote deobras nessa cidade tão querida para o Acre”, disse o governador.

Marcio Bittar também destacou a relevância do momento, ressaltando a importância que as obras da Estrada da Variante e da Ponte da Sibéria terão para o município. Segundo ele, os investimentos são resultados dos esforços que a bancada federal acreana faz, em Brasília, para trazer investimentos ao estado.

“Isso tudo é resultado de muitos esforços e não podemos deixar de dizer da importância que é o Acre possuir três senadores em Brasília que não fazem oposição aopresidente Jair Bolsonaro. São três mísseis que temos na capital federal que têm o mesmo peso dos senadores dos demais estados da federação”, afirmou.

Para o prefeito Sérgio Lopes, esses investimentos é motivo de muita comemoração, pois não só Xapuri ganha más, toda a regional do Alto Acre.

“Para nós é motivo de muita alegria, o governador Gladson Cameli juntamente com o Senador Marcio Bitar está realizando o sonho de muita gente, muitos produtores rurais que há muitos anos sofrem no inverno para escoar seus produtos e com essas obras degrande porte vai garantir trafego e dar outra vida aos xapurienses.” Destacou Lopes.