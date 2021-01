O gestor do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, juntamente o Secretário de Saúde, Cassius Hassem, realizaram visitas nas unidades de saúde dos bairros da Satel e Liberdade na manhã desta terça-feira, dia 12.

A visita visa enxergar as necessidades das unidades, como também visibilizar o atendimento disponibilizados aos munícipes que buscam atendimento. Dessa forma, o gestor acredita que possa melhorar o atendimento, como também, um olhar na estrutura onde estão os profissionais da saúde.

Segundo o prefeito, comentou que estará fazendo um levantamento minucioso nas unidades, para adquirir placas solares e que sejam implantadas visando economizar o consumo de energia, além de gerar economia para o Município.

“Estamos realizando essas visitas em todos os postos de saúde do Município. Para que possamos saber como estão funcionando e como estão nossos profissionais. Temos projetos para a implantação de placas solar e dessa forma, levar mais conforto e economia para Epitaciolândia”, destacou o prefeito Sérgio Lopes.

Aproveitando as visitas nos postos, Sérgio Lopes também esteve fiscalizando e conversando com os trabalhadores da limpeza, uma vez que a Secretaria de Obras vem fazendo sua parte nos bairros.

“Estamos num período delicado e os moradores precisam fazer sua parte no tocante à limpeza de seus quintais. Além do covid-19, estamos com um aumento de casos de dengue e estamos fazendo o possível para ajudar, mas, todos tem suas responsabilidades”, finalizou o prefeito.

