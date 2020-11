Menos de 24 horas após serem eleitos pelo município de Epitaciolândia, o delegado Sérgio Lopes (PSDB) e seu vice, Professor Antonio Soares (PROS), concederam uma entrevista ao jornal oaltoacre.com, falando um pouco dos sonhos, projetos, família e dos desafios a partir de janeiro de 2021.

Sérgio Lopes falou que muito será realizado baseado em seu plano de governo elaborado em conjunto com seu vice. Ambos demonstraram que estão alinhados no projeto direcionado em pastas que precisam ser vistas com mais carinho.

Professor Soares que é ligado à categoria da educação, continuará afastado da presidência do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre – SINTEAC, mas pretenderá valorizar os educadores entre outras pastas.



O jornalista Fernando Oliveira, bateu um papo descontraído com os novos gestores de Epitaciolândia eleitos neste domingo, dia 15, colocando em destaque, assunto sobre a segurança e a base aliada do prefeito na Câmara municipal, onde quase não teve mudança no quadro de vereadores.

Sérgio Lopes disse que já estão trabalhando para que possa ter uma base sólida e possa ter um mandato coeso para realizar um bom mandato em prol dos munícipes. “Quero agradecer junto com Soares, a Deus em primeiro lugar, e aos que me deram esse voto de confiança. Já estamos trabalhando para que possamos fazer uma transição tranquila e iniciar o mais rápido a partir de 2021”, finalizou.

