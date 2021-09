Sérgio Lopes cobra e Dnit afirma que trecho urbano da BR 317 em Epitaciolândia será recuperado nos próximos dias

Fonte: noticiasacreanas

Desde que inicou o mandato como prefeito do municipio de Epitaciolândia, Sérgio Lopes vem incansavelmente buscando melhorias em diversas áreas como educação, saúde e infraestrutura.

Apesar de pegar uma cidade “abandonada” pelo poder público, Sérgio nunca olhou pelo retrovisor, em mais uma medida pró-ativa, visitou essa semana instituições essenciais para o desenvolvimento de Epitaciolândia, DNIT, DERACRE, DEPASA entre outros.

Durante a agenda do desenvolvimento, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, se comprometeu em fazer reparos e melhoramentos no trecho Urbano da BR 317 em Epitaciolândia, ainda de acordo com a instituição a ordem de serviço deve sair nos próximos dias.

“Foi uma agenda muito positiva, visitamos diversas instituições, não apenas a recuperação do trecho da BR 317 na área urbana que já é um grande avanço, mas outras obras e medidas deverão ocorrer ainda este ano, agradeço todos os dias pela confiança que foi depositada em nossa gestão, estamos no rumo certo, Deus abençoando iremos alcançar nosso objetivo, que é sempre fazer o melhor pela população”, disse o prefeito Sérgio