O ‘R’ falado pelo narrador, eternizado quando Galvão falava nomes de jogadore como Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. Agora, ele fala “turrrrrrbo”.

Do CNN Brasil Business, em São Paulo

Bem, amigos com o nome negativado no Serasa. De um lado do campo, o seu salário que mal sobra até o fim do mês.

Do outro, contas a pagar se acumulando. Como mudar essa situação? A Serasa acaba de lançar uma ferramenta que promete “turbinar” o score de crédito do consumidor.

O Serasa Score é uma ferramenta que mede a probabilidade de uma pessoa conseguir arcar com as suas contas no prazo de um ano. A pontuação, que funciona como uma espécie de nota de bom pagador, vai de zero a 1000 – quanto mais alto, mais chance do consumidor não ter problemas financeiros. Com essa nota mais elevada, as instituições financeiras podem baixar os juros para eventuais empréstimos.

E com a nova ferramenta, que fará uma análise das dívidas, a Serasa indicará uma oferta “turbo” disponível, que vai dar mais pontos ao score do cliente.

Desta maneira, a pessoa negativada poderá gerar o acordo e fazer o pagamento. Para completar, a Serasa também disponibilizará informações sobre quais foram os motivos para a pessoa ter ganhado ou perdido pontos no score.

O Serasa Score já existe desde 2017, mas foi a partir de 2019 que a empresa consolidou o processo, ainda mais com o início do Cadastro Positivo, que permitiu o compartilhamento de dados financeiros dos consumidores entre bancos e empresas em geral, como concessionárias.

Turrrrrrbo?

A Serasa contratou até mesmo o narrador Galvão Bueno para fazer a propaganda da nova ferramenta. É a estreia do narrador em propagandas.

O motivo? O ‘R’ falado pelo narrador, eternizado quando Galvão falava nomes de jogadore como Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. Agora, ele fala “turrrrrrbo”.

Segundo a Serasa, isso remete à rapidez, velocidade e credibilidade. E, a partir do início da campanha, vai também lembrar o brasileiro que ele tem contas a pagar.

Comentários