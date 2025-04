Sepultamento de Toniquim tem horário alterado e contará com representante da CBF

A família de Antônio Aquino Lopes, o Toniquim, confirmou uma mudança no horário do cortejo e do sepultamento do ex-presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), que faleceu nesta quarta-feira (16), em Rio Branco. O cortejo fúnebre, que antes estava previsto para as 9h20, agora sairá às 11h desta quinta-feira (17), do estádio Florestão. O sepultamento foi reagendado para as 11h30, no cemitério Morada da Paz, na quadra 10.

A alteração no horário foi feita para permitir a chegada de Enio Glauberto, diretor de registro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que virá ao Acre representando o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.

Josemir Amorim, presidente da Comissão de Arbitragem, destacou a longa convivência com Toniquim e o respeito construído ao longo de décadas. “Desde 1985 trabalho com o doutor Aquino. Foram 40 anos de convivência com uma pessoa de conduta, competência inquestionável e um compromisso de respeito com o futebol acreano. Ele me ensinou muito durante toda essa vida.”

A cerimônia deve reunir familiares, amigos, dirigentes e admiradores do esporte

